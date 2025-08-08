اترکاشی: اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع کے دھرالی میں ہونے والی تباہی سے ہر کوئی غمزدہ ہے۔ ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس کے ریاستی صدر کرن مہارا بھی پانچ اگست کی رات دھرالی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے گاڑیاں نہیں چل پا رہی ہیں۔ ایسے میں کرن مہارا بھی پیدل دھرالی جا رہے ہیں۔ ان کا ایک حیران کن ویڈیو سامنے آیا ہے۔ اس ویڈیو میں کرن مہارا رسی کی مدد سے نیچے اترتے نظر آ رہے ہیں۔
मैं धराली जाना चाहता हूँ...क्योंकि वहाँ मेरे अपने तड़प रहे हैं।— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 8, 2025
घर मलबे में दब गए, पर सरकार की संवेदना अब तक दब चुकी है।
2 दिन से भटवाड़ी में प्रशासन ने मुझे रोक रखा था।
ना जाने देने की कोई वजह नहीं बताई,
शायद उन्हें डर है कि कोई जाकर सच देख ना ले,
कि कोई जाकर देश को बता ना दे… pic.twitter.com/41UwM9txcU
کرن مہارا پیدل دھرالی جا رہے ہیں
کرن مہارا کہہ رہے ہیں کہ 'میں دھرالی جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے اپنے تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ مکانات ملبے تلے دب گئے لیکن حکومت کی ہمدردی اب دب چکی ہے۔' کرن مہارا نے الزام لگایا کہ انتظامیہ نے مجھے دو دن تک بھٹواڑی میں روکے رکھا۔ انہوں نے مجھے نہ جانے دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ شاید وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی جا کر سچ دیکھ لے۔ کوئی جا کر ملک کو بتائے کہ اس وقت اتراکھنڈ کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔
کرن مہارا نے پیدل چلتے ہوئے اور رسی کی مدد سے پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ انہوں نے یہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 'اب میں رسیوں کے سہارے پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہوں۔ تیز بہاؤ ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن ان کا کیا جو ملبے تلے دبے اپنوں کی لاشیں خود کھود رہے ہیں؟ جن کے پاس نہ چھت ہے نہ روٹی، کیا ان کا درد اس دکھاوٹی حکومت سے چھوٹا ہے؟'
8 साल में अस्सी गंगा पर एक पुल नहीं बना भाई भाजपा सरकार : करन माहरा pic.twitter.com/9ZdGoU0bmO— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 7, 2025
کرن مہارا کا سی ایم کے ہیلی کاپٹر سروے پر طنز
کرن مہارا نے کہا کہ 'وزیر اعلیٰ صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سروے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، جیسے آسمان سے دیکھ لینے بھر سے ہی زخم بھر جاتے ہوں۔ لیکن زمین پر موجود لوگ آج بھی سسک رہے ہیں۔ حکومت کے پاس کیمرہ ہے، لیکن کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اعلانات ہیں مگر ہمت نہیں ہے۔'
मैं इस समय धराली के रास्ते पर हूँ।— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 7, 2025
उत्तरकाशी कांग्रेस के ज़िलाध्यक्ष श्री मनीष राणा जी और दर्जनों कांग्रेसी साथियों के साथ, हमने भटवाड़ी से धराली के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी है।
रास्ते कई जगहों पर बंद हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकतीं लेकिन धराली में जो लोग संकट में हैं, उन तक… pic.twitter.com/eVxcP2cBYq
'میں وہاں جاؤں گا...کیونکہ ان متاثرین کو آسمان میں ہیلی کاپٹر سے فوٹو شوٹ کرانے والے لیڈروں کی نہیں، انسانوں کی ضرورت ہے۔ سرکار چاہتی ہے کہ کوئی آفت زدگان تک نہ پہنچ سکے۔ حکومت راستے تو روک سکتی ہے لیکن انسانیت کا سفر نہیں۔ اور جب سرکار بے حس ہو جائے تو پھر انسانیت ہی سب سے بڑی جدوجہد بن جاتی ہے۔ میں دھرالی جاؤں گا کیونکہ وہ میرے لوگ ہیں۔ کرن مہارا نے اپنی بات شاعرانہ انداز میں بیان کیا۔
भटवाड़ी से ऊपर की सड़क अब कोई सड़क नहीं रही, कहीं मलबे में दबी हुई, कहीं पहाड़ के साथ बह गई।— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 7, 2025
लेकिन जो रास्ता हौसलों से निकलता है, उसे कोई भूस्खलन नहीं रोक सकता।
मैं धराली के उन परिवारों की ओर बढ़ रहा हूँ जो आपदा पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनकी आंखों में अब भी मदद… pic.twitter.com/v3nyVCiRoR
دھرالی میں پانچ اگست کو ٹوٹ پڑی آفت
اترکاشی کے دھرالی میں بروز منگل پانچ اگست کو قدرتی آفت آئی۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ بادل پھٹنے سے کھیر گنگا ندی میں اچانک سیلاب آگیا۔ بعد میں محکمہ موسمیات نے بتایا کہ وہاں بادل نہیں پھٹے۔ معمول کی بارش ہوئی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے بتایا کہ دراصل گلیشیئر ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ خوفناک تباہی ہوئی۔ راحت اور بچاؤ کاموں کا آج چوتھے دن بھی جاری ہے۔ اب تک پانچ افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں۔ 274 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ دھرالی کے ساتھ ساتھ اترکاشی کے بیشتر مقامات پر تباہی آئی ہے۔ ہرشل وادی اس آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ یہاں مختلف مقامات پر سڑکیں ٹوٹی گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں۔
سی ایم دھامی کا اترکاشی میں کیمپ آفس کے قیام کا اعلان
سی ایم دھامی چھ اگست سے اترکاشی میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ روزانہ راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فوج، آئی ٹی بی پی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور مقامی انتظامیہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہے۔ متاثرین گنگوتری اور آس پاس کے علاقوں سے بچا کر ہرشل لایا گیا۔ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں فضائیہ کی مدد لی جا رہی ہے۔
