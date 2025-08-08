Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

میں دھرالی جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے اپنے تڑپ رہے ہیں؛ یہ کہتے ہوئے کانگریس لیڈر رسی پکڑ کر پہاڑ سے اتر گئے - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

کانگریس کے ریاستی صدر کرن مہارا ندیوں، نالوں اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے اترکاشی کے آفت زدہ دھرالی کے لیے پیدل روانہ ہوگئے ہیں۔

اتراکھنڈ کانگریس صدر کرن مہارا پیدل دھرالی جا رہے ہیں
اتراکھنڈ کانگریس صدر کرن مہارا پیدل دھرالی جا رہے ہیں (Photo courtesy: Karan Mahara)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 10:55 AM IST

4 Min Read

اترکاشی: اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع کے دھرالی میں ہونے والی تباہی سے ہر کوئی غمزدہ ہے۔ ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس کے ریاستی صدر کرن مہارا بھی پانچ اگست کی رات دھرالی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے گاڑیاں نہیں چل پا رہی ہیں۔ ایسے میں کرن مہارا بھی پیدل دھرالی جا رہے ہیں۔ ان کا ایک حیران کن ویڈیو سامنے آیا ہے۔ اس ویڈیو میں کرن مہارا رسی کی مدد سے نیچے اترتے نظر آ رہے ہیں۔

کرن مہارا پیدل دھرالی جا رہے ہیں

کرن مہارا کہہ رہے ہیں کہ 'میں دھرالی جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے اپنے تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ مکانات ملبے تلے دب گئے لیکن حکومت کی ہمدردی اب دب چکی ہے۔' کرن مہارا نے الزام لگایا کہ انتظامیہ نے مجھے دو دن تک بھٹواڑی میں روکے رکھا۔ انہوں نے مجھے نہ جانے دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ شاید وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی جا کر سچ دیکھ لے۔ کوئی جا کر ملک کو بتائے کہ اس وقت اتراکھنڈ کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔

کرن مہارا نے پیدل چلتے ہوئے اور رسی کی مدد سے پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ انہوں نے یہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 'اب میں رسیوں کے سہارے پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہوں۔ تیز بہاؤ ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن ان کا کیا جو ملبے تلے دبے اپنوں کی لاشیں خود کھود رہے ہیں؟ جن کے پاس نہ چھت ہے نہ روٹی، کیا ان کا درد اس دکھاوٹی حکومت سے چھوٹا ہے؟'

کرن مہارا کا سی ایم کے ہیلی کاپٹر سروے پر طنز

کرن مہارا نے کہا کہ 'وزیر اعلیٰ صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سروے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، جیسے آسمان سے دیکھ لینے بھر سے ہی زخم بھر جاتے ہوں۔ لیکن زمین پر موجود لوگ آج بھی سسک رہے ہیں۔ حکومت کے پاس کیمرہ ہے، لیکن کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اعلانات ہیں مگر ہمت نہیں ہے۔'

'میں وہاں جاؤں گا...کیونکہ ان متاثرین کو آسمان میں ہیلی کاپٹر سے فوٹو شوٹ کرانے والے لیڈروں کی نہیں، انسانوں کی ضرورت ہے۔ سرکار چاہتی ہے کہ کوئی آفت زدگان تک نہ پہنچ سکے۔ حکومت راستے تو روک سکتی ہے لیکن انسانیت کا سفر نہیں۔ اور جب سرکار بے حس ہو جائے تو پھر انسانیت ہی سب سے بڑی جدوجہد بن جاتی ہے۔ میں دھرالی جاؤں گا کیونکہ وہ میرے لوگ ہیں۔ کرن مہارا نے اپنی بات شاعرانہ انداز میں بیان کیا۔

دھرالی میں پانچ اگست کو ٹوٹ پڑی آفت

اترکاشی کے دھرالی میں بروز منگل پانچ اگست کو قدرتی آفت آئی۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ بادل پھٹنے سے کھیر گنگا ندی میں اچانک سیلاب آگیا۔ بعد میں محکمہ موسمیات نے بتایا کہ وہاں بادل نہیں پھٹے۔ معمول کی بارش ہوئی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے بتایا کہ دراصل گلیشیئر ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ خوفناک تباہی ہوئی۔ راحت اور بچاؤ کاموں کا آج چوتھے دن بھی جاری ہے۔ اب تک پانچ افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں۔ 274 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ دھرالی کے ساتھ ساتھ اترکاشی کے بیشتر مقامات پر تباہی آئی ہے۔ ہرشل وادی اس آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ یہاں مختلف مقامات پر سڑکیں ٹوٹی گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں۔

سی ایم دھامی کا اترکاشی میں کیمپ آفس کے قیام کا اعلان

سی ایم دھامی چھ اگست سے اترکاشی میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ روزانہ راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فوج، آئی ٹی بی پی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور مقامی انتظامیہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہے۔ متاثرین گنگوتری اور آس پاس کے علاقوں سے بچا کر ہرشل لایا گیا۔ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں فضائیہ کی مدد لی جا رہی ہے۔

مزید پڑھیں: اترکاشی حادثے میں 4 افراد ہلاک، ریسکیو آپریشن جاری، سیٹلائٹ تصویروں سے دھرالی حادثے کی اصل وجہ آئی سامنے، گلیشیئر ٹوٹنے سے تباہی

بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ بادل کب پھٹتے ہیں اور اس سے خود کو کیسے بچایا جائے، جانیے سب کچھ

اترکاشی: اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع کے دھرالی میں ہونے والی تباہی سے ہر کوئی غمزدہ ہے۔ ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس کے ریاستی صدر کرن مہارا بھی پانچ اگست کی رات دھرالی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے گاڑیاں نہیں چل پا رہی ہیں۔ ایسے میں کرن مہارا بھی پیدل دھرالی جا رہے ہیں۔ ان کا ایک حیران کن ویڈیو سامنے آیا ہے۔ اس ویڈیو میں کرن مہارا رسی کی مدد سے نیچے اترتے نظر آ رہے ہیں۔

کرن مہارا پیدل دھرالی جا رہے ہیں

کرن مہارا کہہ رہے ہیں کہ 'میں دھرالی جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے اپنے تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ مکانات ملبے تلے دب گئے لیکن حکومت کی ہمدردی اب دب چکی ہے۔' کرن مہارا نے الزام لگایا کہ انتظامیہ نے مجھے دو دن تک بھٹواڑی میں روکے رکھا۔ انہوں نے مجھے نہ جانے دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ شاید وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی جا کر سچ دیکھ لے۔ کوئی جا کر ملک کو بتائے کہ اس وقت اتراکھنڈ کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔

کرن مہارا نے پیدل چلتے ہوئے اور رسی کی مدد سے پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ انہوں نے یہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 'اب میں رسیوں کے سہارے پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہوں۔ تیز بہاؤ ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن ان کا کیا جو ملبے تلے دبے اپنوں کی لاشیں خود کھود رہے ہیں؟ جن کے پاس نہ چھت ہے نہ روٹی، کیا ان کا درد اس دکھاوٹی حکومت سے چھوٹا ہے؟'

کرن مہارا کا سی ایم کے ہیلی کاپٹر سروے پر طنز

کرن مہارا نے کہا کہ 'وزیر اعلیٰ صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سروے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، جیسے آسمان سے دیکھ لینے بھر سے ہی زخم بھر جاتے ہوں۔ لیکن زمین پر موجود لوگ آج بھی سسک رہے ہیں۔ حکومت کے پاس کیمرہ ہے، لیکن کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اعلانات ہیں مگر ہمت نہیں ہے۔'

'میں وہاں جاؤں گا...کیونکہ ان متاثرین کو آسمان میں ہیلی کاپٹر سے فوٹو شوٹ کرانے والے لیڈروں کی نہیں، انسانوں کی ضرورت ہے۔ سرکار چاہتی ہے کہ کوئی آفت زدگان تک نہ پہنچ سکے۔ حکومت راستے تو روک سکتی ہے لیکن انسانیت کا سفر نہیں۔ اور جب سرکار بے حس ہو جائے تو پھر انسانیت ہی سب سے بڑی جدوجہد بن جاتی ہے۔ میں دھرالی جاؤں گا کیونکہ وہ میرے لوگ ہیں۔ کرن مہارا نے اپنی بات شاعرانہ انداز میں بیان کیا۔

دھرالی میں پانچ اگست کو ٹوٹ پڑی آفت

اترکاشی کے دھرالی میں بروز منگل پانچ اگست کو قدرتی آفت آئی۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ بادل پھٹنے سے کھیر گنگا ندی میں اچانک سیلاب آگیا۔ بعد میں محکمہ موسمیات نے بتایا کہ وہاں بادل نہیں پھٹے۔ معمول کی بارش ہوئی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے بتایا کہ دراصل گلیشیئر ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ خوفناک تباہی ہوئی۔ راحت اور بچاؤ کاموں کا آج چوتھے دن بھی جاری ہے۔ اب تک پانچ افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں۔ 274 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ دھرالی کے ساتھ ساتھ اترکاشی کے بیشتر مقامات پر تباہی آئی ہے۔ ہرشل وادی اس آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ یہاں مختلف مقامات پر سڑکیں ٹوٹی گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں۔

سی ایم دھامی کا اترکاشی میں کیمپ آفس کے قیام کا اعلان

سی ایم دھامی چھ اگست سے اترکاشی میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ روزانہ راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فوج، آئی ٹی بی پی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور مقامی انتظامیہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہے۔ متاثرین گنگوتری اور آس پاس کے علاقوں سے بچا کر ہرشل لایا گیا۔ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں فضائیہ کی مدد لی جا رہی ہے۔

مزید پڑھیں: اترکاشی حادثے میں 4 افراد ہلاک، ریسکیو آپریشن جاری، سیٹلائٹ تصویروں سے دھرالی حادثے کی اصل وجہ آئی سامنے، گلیشیئر ٹوٹنے سے تباہی

بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ بادل کب پھٹتے ہیں اور اس سے خود کو کیسے بچایا جائے، جانیے سب کچھ

For All Latest Updates

TAGGED:

PCC CHIEF KARAN MAHARADHARALI FLOOD DISASTERUTTARKASHI DISASTERUTTARKASHI FLASH FLOODSUTTARKASHI DHARALI DISASTER

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.