ETV Bharat / state

بیٹے کے ہاتھوں کا ماں کا قتل - Mother killed by son in UP

By ETV Bharat Urdu Team Published : Aug 17, 2024, 5:20 PM IST

Uttar Pradesh Sonbhadra Son killed mother ( Etv bharat )

سون بھدر: ضلع کے بھبھنی تھانہ علاقہ کے بچرا گاؤں میں جمعہ کی دیر رات بیٹے نے اپنی ماں پر ہتھوڑے سے حملہ کرکے قتل کردیا۔ ماں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ جانور بیچنے کی مخالفت کر رہی تھی۔ واقعے کے بعد ملزم نے لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے آدھی جلی ہوئی لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ 50 سالہ کملیش دیوی جمعہ کی دیر رات بچرا گاؤں میں گھر پر تھیں۔ اسی دوران ان کا بیٹا کشون بہاری کہیں سے آیا۔ اس نے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے گھر میں رکھے ہتھوڑے سے ماں کے سر پر وار کرنا شروع کر دیا۔ کملیش زمین پر گر گئی اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹے نے لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ جیسے ہی مقامی لوگوں کو اس معاملے کا علم ہوا انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد کافی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے آدھی جلی ہوئی لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اعلیٰ حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پنچنامہ بھرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کمیونٹی ہیلتھ سنٹر دودھی بھیجا جا رہا ہے۔

کملیش دیوی کے شوہر ستیانارائن کا 8 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے کچھ جانور پال رکھے تھے۔ بیٹا کشون بہاری اسے بیچنا چاہتا تھا۔ جمعہ کو اس نے ایک تاجر کو بھی بلایا لیکن ماں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اسی بات پر ماں بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد بیٹا کہیں چلا گیا۔ رات گئے بیٹے نے غصے میں آکر جرم کیا۔ ببھنی تھانہ انچارج سدانند رائے نے بتایا کہ متوفی کے بھائی سکھدیو نے بیٹے اور بہو کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔ لاش کا پنچنامہ بھرنے کے بعد اسے پوسٹ مارٹم کے لیے کمیونٹی ہیلتھ سنٹر دودھی بھیج دیا گیا ہے۔