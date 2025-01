ETV Bharat / state

حکومت دے رہی ہے بنا سود اور گارنٹی کے پانچ لاکھ روپے کا لون، اس طرح اپلائی کریں - HOW TO GET INTEREST FREE LOAN

حکومت دے رہی ہے بنا سود اور گارنٹی کے پانچ لاکھ روپے کا لون ( Getty Image )

نئی دہلی: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے روزگار کے مشن کو پورا کرنے کے لئے، ایم ایس ایم ای محکمہ نے ایک نئی اسکیم چیف منسٹر یووا ادیمی وکاس ابھیان شروع کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت نوجوانوں کو چار سال کے لیے بنا سود اور گارنٹی کے پانچ لاکھ روپے تک کا قرض دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ درخواست سے لے کر بھرتی تک ہر ضلع میں معاشی ماہرین، سی اے اور ریٹائرڈ بینک افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ 24 جنوری کو یوپی دیوس کے موقع پر، وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اس اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ درخواست اور کاروبار کے آئیڈیا: اگر آپ اتر پردیش حکومت کی اس اسکیم کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دلچسپی رکھنے والے امیدوار محکمہ کی ویب سائٹ https://msme.up.gov.in پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سا کاروبار شروع کرنا ہے، تو محکمہ نے اس کا حل بھی دیا ہے۔ نوجوانوں کی مدد کے لیے ویب سائٹ پر 400 پروجیکٹ رپورٹس اور تقریباً 600 بزنس آئیڈیاز دیے گئے ہیں۔ آپ ان آئیڈیاز کو اپنا سکتے ہیں۔

ریاست میں یہ پہلا موقع ہے جب نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ماہرین کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ منصوبہ کو دو مرحلوں میں نافذ کیا گیا: ایم ایس ایم ای محکمہ نے چیف منسٹر یووا ادیمی وکاس ابھیان کو دو مرحلوں میں نافذ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں لیے گئے اصل/پینل سود کی مکمل ادائیگی پر، فائدہ اٹھانے والا دوسرے مرحلے کے لیے اہل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ 10 لاکھ روپے تک کا پروجیکٹ لگانے کے لیے قرض لے سکے گا۔ 7.5 لاکھ روپے تک کے قرضوں پر تین سال کے لیے سود پر 50 فیصد سبسڈی دی جائے گی۔