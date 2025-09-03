زہر کی بوتل لے کر جے ڈی یو آفس پہنچے اردو ٹی ای ٹی امیدوار، خودکشی کی دی دھمکی

پٹنہ: انتخابی سال میں مختلف انجمنوں کی جانب سے مسلسل احتجاج اور ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ بدھ کو اردو ٹی ای ٹی کے امیدواروں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ امیدوار ہاتھوں میں زہر کی بوتل لے کر جے ڈی یو دفتر کا گھیراؤ کرنے پہنچے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 10 سال سے نتائج کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اب تک انہیں صرف یقین دہانیاں ملی ہیں۔ امیدوار خودکشی کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔
خودکشی کی دھمکی: زہر کی بوتل لے کر پہنچے اردو ٹی ای ٹی کے امیدواروں نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ نتیش کمار ان کا مطالبہ نہیں مانتے ہیں تو ہم جے ڈی یو کے دفتر کے سامنے خودکشی کر لیں گے۔ بہار کے مختلف اضلاع سے پہنچے اردو امیدواروں نے کہا کہ ہماری آواز نہیں سنی جا رہی ہے۔ بیگوسرائے سے پہنچنے والے وسیم کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس پر زہر لکھا ہوا تھا۔
جے ڈی یو دفتر کے قریب پولیس تعینات: اردو ٹی ای ٹی کے امیدواروں سے نمٹنے کے لیے جے ڈی یو کے دفتر کے قریب بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے جو ہنگامہ برپا کر رہے تھے۔ امیدواروں میں خواتین امیدواروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بوتلیں بھی تھیں اور وہ پولیس کے سامنے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی بات کر رہی تھی۔ بعد میں پولیس نے اردو ٹی ای ٹی کے امیدواروں کو سمجھایا اور جے ڈی یو کے دفتر سے ہٹا دیا۔
ایک امیدوار وسیم نے کہا "ہم زہر لے کر آئے ہیں۔ نتیش کمار نے ہمیں مرنے پر مجبور کیا ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ مرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ان کے سامنے زہر کھا کر اپنی جان چھوڑ دیں۔ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حکومت کو 12000 ٹی ای ٹی کے نتائج کا اعلان کرنا چاہیے۔"
پورنیہ سے آنے والے امیدوار: پورنیہ سے آئے محمد قیصر نے کہا کہ جی کر کیا کریں گے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم نوکری کر کے اپنے خاندان کا خیال رکھیں گے۔ اگر نتیش کمار ہمیں نوکری دیتے تو ہم اپنے خاندان کا خیال رکھتے، لیکن ٹی ای ٹی کا نتیجہ نہیں آیا۔ سپول سے آئے عامر عثمانی کے ہاتھ میں ایک بوتل بھی تھی جس پر زہر لکھا ہوا تھا۔
ایک امیدوار عامر نے کہا "ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ حکومت 12000 ٹی ای ٹی کے نتائج جاری کرے، ہمیں پہلے پاس کیا گیا اور پھر تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے فیل کیا گیا، اب اگر اسمبلی انتخابات سے پہلے نتیجہ جاری نہیں کیا گیا تو ہم خودکشی کر لیں گے، یہ آخری مرحلہ ہوگا۔"
ایک دن پہلے چپراسی یونین نے ہنگامہ کیا تھا: آپ کو بتا دیں کہ ایک دن پہلے بھی چپراسی یونین کے امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے جے ڈی یو کے دفتر کے قریب ہنگامہ کیا تھا اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا تھا۔ مختلف تنظیموں کے لوگ اپنے مطالبات لے کر حکمراں جماعت جے ڈی یو-بی جے پی کے دفاتر میں مسلسل پہنچ رہے ہیں اور اپنے مطالبات کو لے کر حکومت کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔