’بھگوان سے ناراض‘ ایچ آئی وی مریض نے 30 سے زیادہ مندروں کو لوٹا - UPSET WITH GOD MAN LOOTS TEMPLES

سیریل مندر چور کی چونکا دینے والی گرفتاری کے بعد علاقہ کی متعدد مندروں میں چوری کی وارداتوں کا سراغ لگا لیا گیا۔

’بھگوان سے ناراض‘ ایچ آئی وی مریض نے 30 سے زیادہ مندروں کو لوٹا
’بھگوان سے ناراض‘ ایچ آئی وی مریض نے 30 سے زیادہ مندروں کو لوٹا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 30, 2025 at 8:10 PM IST

درگ: دلچسپ پیش رفت میں، چھتیس گڑھ پولیس نے ایک چور کو گرفتار کیا ہے، جس نے درگ-بھلائی میں 30 سے ​​زیادہ مندروں کو لوٹا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ’جیل میں ایچ آئی وی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد "بھگوان سے ناراض" شخص نے یہ وارداتیں انجام دیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن ایچ آئی وی مرض میں مبتلا ہوگیا۔ ۔

ویشالی نگر علاقہ سے تعلق رکھنے والے ملزم یشونت اپادھیائے کو درگ پولس نے گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے مفرور رہنے کے بعد گرفتار کرلیا۔ اپادھیائے کی گرفتاری نے 35 مندروں میں چوری کے معاملات اور پولیس کی جانب سے درج کئے گئے 10 مقدمات کو حل کرلیا گیا۔

دلچسپ کیس کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہوئے، سی ایس پی ستیہ پرکاش نے کہا کہ پولیس نے ملزم سے 1282 روپے اور ایک گاڑی برآمد کی ہے۔ سی ایس پی کے مطابق، تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اپادھیائے اس سے پہلے 2011-12 میں حملہ کے ایک معاملے میں جیل گیا تھا اور تقریباً چار ماہ تک جیل میں قید تھا۔ جیل میں، وہ مجرموں کے ساتھ رابطے میں آیا اور اس کے بعد اس نے 30 سے ​​زیادہ مندروں کو لوٹ لیا۔

ستیہ پرکاش نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ صرف نقدی چوری کرتا تھا اور مندروں کو عطیہ کیے گئے زیورات کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اس نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے بغیر کسی قصور کے جیل کے اندر ایچ آئی وی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد بھگوان سے ناراض ہوکر مندروں میں چوری کرنا شروع کردیا"

