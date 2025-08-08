چنڈی گڑھ: ہریانہ حکومت نے تمام ضلع مجسٹریٹس اور پولیس افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہریانہ پریوینشن آف غیر قانونی تبدیلی مذہب ایکٹ اور رولز 2022 پر سختی سے عمل کریں اور شادی کے لیے اپنا مذہب چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔
ایکٹ کے مطابق، اگر متعلقہ شخص نے اپنے مذہب کو چھپا کر شادی کی ہے تو شادی کو کالعدم قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ قانونی چارہ جوئی کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ ایکٹ اس تبدیلی پر بھی پابندی لگاتا ہے جو شادی کے ذریعے یا شادی کے مقصد سے کی جاتی ہے۔
اس ایکٹ کے تحت مقرر کردہ جرمانے
عام غیر قانونی تبدیلی: 1-5 سال قید اور کم از کم ایک لاکھ روپے جرمانہ۔
شادی کے لیے مذہب چھپانا: 3-10 سال قید اور کم از کم تین لاکھ روپے جرمانہ؛ نکاح کو باطل سمجھا جائے گا۔
نابالغ، عورت یا ایس سی/ایس ٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو تبدیل کرنا: 4-10 سال قید اور کم از کم تین لاکھ روپے جرمانہ۔
اجتماعی تبدیلی (ایک ہی وقت میں دو سے زیادہ افراد): 5-10 سال قید اور کم از کم چار لاکھ روپے جرمانہ۔
مزید برآں، اس میں کہا گیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شادی سے پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ جائز سمجھا جائے گا، اور بچے کے وراثت کے حقوق والدین کے عام جانشینی کے قوانین کی پیروی کریں گے۔
قانونی طور پر تبدیل کرنے کا طریقہ
تبدیلی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو تبدیلی سے پہلے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے پاس فارم اے میں ایک اعلامیہ دائر کرنا ہوگا۔ اگر تبدیل ہونے والا شخص نابالغ ہوتا ہے تو، دونوں والدین (یا زندہ بچ جانے والے والدین) کو فارم B جمع کرانا ہوگا۔ کسی بھی مذہبی پادری یا تبدیلی کی تقریب کے منتظم کو فارم C میں اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو پیشگی اطلاع دینی چاہیے جہاں تبدیلی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر پھر ان اعلانات اور نوٹس کی وصولی کو تسلیم کریں گے۔
نوٹس ظاہر ہونے کے بعد، کسی بھی شخص کے پاس ڈپٹی کمشنر کے پاس تحریری اعتراض داخل کرنے کے لیے 30 دن ہوتے ہیں۔ اعتراضات موصول ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر تجویز کے مطابق تصدیق اور تفتیش کر سکتا ہے۔ اگر تحقیقات میں پتہ چلتا ہے کہ مجوزہ تبدیلی میں زبردستی، دھوکہ دہی یا دیگر ممنوع ذرائع شامل ہیں، تو اہلکار تبدیلی کی اجازت سے انکار کر سکتا ہے۔
تاہم حکومت نے واضح کیا ہے کہ ان کا مقصد کسی بھی طرح سے مذہبی آزادی میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔
ایڈیشنل چیف سکریٹری (ہوم) سمیتا مشرا نے کہاکہ "حکومت کا مقصد ذاتی مذہبی آزادی میں مداخلت کرنا نہیں ہے، بلکہ شہریوں کو دھوکہ دہی، زبردستی یا غیر قانونی لالچ سے بچانا ہے۔ ایکٹ غلط بیانی، زبردستی، دھمکی، غیر ضروری اثر و رسوخ، لالچ یا دھوکہ دہی کے طریقوں سمیت کسی کو بھی مذہب تبدیل کرنے یا تبدیل کرنے کی کوشش پر پابندی لگاتا ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: درگ تبدیلی مذہب مقدمہ: قبائلی لڑکیوں نے بجرنگ دل کارکنوں پر بدسلوکی کا لگایا الزام - DURG CONVERSION CASE
ضلعی عہدیداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایکٹ اور رولز پر باریکی سے عمل کریں اور ہر معاملے میں باضابطہ دستاویزات اور تصدیق کو یقینی بنائیں۔