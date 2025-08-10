سلطان پور: اترپردیش کے سلطان پور میں کڈوار تھانہ حلقے کے بھنڈرا پرشورام پور گاؤں میں اتوار کی صبح کھیت میں گئے ایک نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ قتل کی وجہ محبت کی شادی (love marriage) بتائی جا رہی ہے اور قتل کا شبہ مقتول نوجوان کے بہنوئی پر کیا جا رہا ہے۔
واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے۔ وہیں گاؤں والوں میں یہ چرچا عام ہے کہ یہ قتل غیرت کے نام پر انجام دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق کڈوار تھانہ حلقے کے بھنڈرا پرشورام پور گاؤں کے رہنے والے 22 سالہ نونیت کوری نے دو ماہ قبل اسی گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس معاملے پر دونوں خاندانوں میں شدید کشیدگی اور ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ اتوار کی صبح نونیت رفع حاجت کے لیے کھیت میں گیا تھا۔ اسی دوران نامعلوم حملہ آوروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے نونیت کو قتل کر دیا اور جائے وقوع سے فرار ہوگئے۔
صبح سویرے قتل کی واردات سے پورے گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔ گاؤں والوں کی اطلاع پر پہنچی پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرکے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
کڈوار پولس اسٹیشن کے انچارج امیت مشرا نے بتایا کہ نونیت کوری نام کا ایک نوجوان صبح رفع حاجت کے لیے کھیت میں گیا تھا۔ اسی دوران نامعلوم حملہ آوروں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ نونیت کی نئی شادہ شدہ بیوی نے اپنے بھائی پر قتل کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ فی الحال ملزم مفرور ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اکھنڈ پرتاپ سنگھ کے مطابق معاملہ پہلی نظر میں لو میرج اور آنر کلنگ (غیرت کے نام پر قتل) کا ہے۔ شکایت ملنے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔
