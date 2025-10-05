ETV Bharat / state

شاملی: پندرہ سال بعد باپ کے قتل کا بدلہ، نوجوان نے قاتل کو گولی مار کر کیا ہلاک

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے مطابق شاملی میں جے ویر نام کے ایک شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔

نوجوان نے 15 سال بعد لیا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ
نوجوان نے 15 سال بعد لیا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ (Photo : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 5, 2025 at 7:16 AM IST

3 Min Read
شاملی: سنیچر کی شام ایک بیٹے نے 15 سال بعد اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا۔ اس نے اپنے باپ کے قاتل کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ملزم موقعے سے فرار ہو گیا۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنتوش کمار سنگھ نے بتایا کہ ملزم کی تلاش جاری ہے۔

گولی مار کر جے ویر کا قتل

یہ واقعہ جھینجھنا تھانہ حلقے کے چوسانہ چوکی علاقے میں پیش آیا۔ یہاں سنیچر کی شام پورا علاقہ گولیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ تفصیلات کے مطابق برج پال کا بیٹا جے ویر سنیچر کی شام کھیتوں سے واپس آ رہا تھا کہ راہل عرف چھوٹو ولد ستیہ بھان نے اسے یمنا ڈیم کے راستے پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ ملزم گولی مارنے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہوگیا۔

نوجوان نے پندرہ سال بعد لیا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ
نوجوان نے پندرہ سال بعد لیا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ (Photo : ETV Bharat)

جے ویر نے سال 2011 میں برج پال کا قتل کیا

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنتوش کمار سنگھ نے بتایا کہ سنہ 2011 میں جے ویر نے راہل کے والد ستیہ بھان کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ جے ویر نے قتل کے جرم میں 11 سال کی سزا کاٹ کر جیل سے باہر آیا تھا۔ وہ گذشتہ تین سال سے اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا۔

راہل نے جے ویر کے خاندان سے میل جول بنائے رکھا

راہل ایک طویل عرصے سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نے جے ویر کے گھر سے میل جول بنائے رکھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسے تمام جانکاری ملتی رہے۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنتوش کمار سنگھ نے بتایا کہ برج پال کے بیٹے جے ویر کو جھینجھنا پولیس اسٹیشن کے تحت منگلور گاؤں میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔

نوجوان نے 15 سال بعد لیا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ
نوجوان نے 15 سال بعد لیا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ (Photo : ETV Bharat)

اسے راہل عرف چھوٹا نے گولی مار دی۔ جے ویر نے 15 سال قبل راہل کے باپ ستیہ بھان کا قتل کر دیا تھا۔ وہ 11 سال کی سزا کاٹ کر کچھ سال قبل گھر واپس آیا تھا۔ راہل نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جے ویر کو گولی مار کر قتل کر دیا۔

