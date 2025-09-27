کانگریس ایم پی عمران مسعود کا 'آئی لو محمد' پر رد عمل، کہا کچھ لوگ محبت کا ماحول ختم کرنا چاہتے ہیں
Published : September 27, 2025 at 5:23 PM IST
سہارنپور: 'آئی لو محمد' مہم کو لے کر ملک بھر میں ماحول گرم ہے۔ جہاں مذہبی رہنما ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں وہیں سیاسی حلقوں میں بھی ہلچل مچی ہوئٰی ہے۔ سہارنپور کے کانگریس ایم پی عمران مسعود نے "آئی لو محمد" مہم اور بریلی میں ہوئے مظاہرے پر اپنا رد عمل دیا ہے۔
انہوں نے علمائے کرام سے اپیل کی کہ وہ اس مسئلے پر روک لگائیں اور مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں۔ عمران مسعود نے کہا کہ مساجد نماز کے لیے ہیں۔ نماز کے بعد جمع ہو کر ایسا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے۔
کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں محمد کی محبت نہ ہو۔ جو محمد سے محبت نہیں کر سکتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کے پیچھے کارفرما لوگوں کی نشاندہی کرکے کارروائی کی جائے۔
کانگریس کے ایم پی عمران مسعود نے کہا، "محمد میری زندگی کا مقصد ہیں۔ ان کے اصولوں پر چلنا اور ان کے نظریات کو اپنانے لیے ہمیں سڑکوں پر آنے اور اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس قسم کا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔"
انہوں نے علماء سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ آگے آئیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ لکھنؤ میں ان پوسٹروں کے بارے میں جن پر 'آئی لو بلڈوزر' لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ڈرامہ ہے؟ بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس طرح کے کھیل کیوں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے مزید کہا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے کارفرما لوگوں کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ ’’اللہ اللہ‘‘ کر کے محبت کی فضا کو مکدر کی جا رہی ہے۔ اس طرح سے نفرت کی فضا کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
نفرت کی اس فضا سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ جس محمد کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے، آپ لوگ اکٹھا ہو کر یہ سب کر رہے ہیں، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اسے روکنا چاہیے اور اسے ہر حال میں روکنا چاہیے۔
'آئی لو محمد' کا پوسٹر لگانے اور مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کے خلاف کی گئی کارروائی کے بارے میں عمران مسعود نے کہا کہ بی جے پی صرف مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے میں نہ کوئی شرم آتی ہے اور نہ ہی جھجک
تاہم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا اور ان سے بچنا چاہیے جو نفرت پیدا کر رہی ہیں۔ تاہم محمد نے انسانیت کا پیغام دیا۔ اگر آپ ان کی سوانح حیات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا تھے۔