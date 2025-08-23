پریاگ راج: اتر پردیش کے پریاگ راج میں سماج وادی پارٹی سے نکالے جانے کے بعد ایم ایل اے پوجا پال ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے تحریری بیان نے ہلچل مچا دی ہے۔ پوجا نے واضح طور پر اکھلیش یادو اور پارٹی کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ یا قتل ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار سماج وادی پارٹی اور پارٹی صدر اکھلیش یادو ہوں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا پر پارٹی کارکنوں کی جانب سے ملنے والی بدسلوکی اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا بھی ذکر کیا۔
خط میں الزام:
پوجا پال نے اکھلیش یادو کو خط لکھا اور اسے ایکس پر بھی پوسٹ کیا۔ پوجا پال نے خط میں لکھا کہ انہوں نے نامساعد حالات میں جدوجہد کی ہے اور سماج وادی پارٹی کی حمایت کے بغیر دو بار ایم ایل اے کا عہدہ حاصل کیا ہے۔ اس سے قبل حکومت ان کے شوہر کے قتل کے مقدمات میں تحفظ فراہم کرتی رہی۔
انہوں نے کہا کہ سماج وادی پارٹی میں پسماندہ، انتہائی پسماندہ اور دلت طبقات کو ثانوی درجہ دیا جاتا ہے، جب کہ پارٹی کی ترجیح مسلم طبقے سے مجرموں کی حفاظت، عزت اور طاقت کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مسلسل کوششوں کے باوجود ان کے شوہر کے قاتلوں کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں بی جے پی کو ووٹ دینے پر پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈروں اور ان کے خاندانوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تھا اور ان پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
حادثے کی وجہ سے زندگی بدل گئی:
شادی کے صرف 9 دن بعد ہی پوجا پال کی زندگی بدل گئی۔ شادی کے چند دن بعد، ان کے شوہر اور اس وقت کے بی ایس پی ایم ایل اے راجو پال کو دن دیہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف پر تھا۔
سیاست میں پہلی بار: کوئی سیاسی تجربہ نہ ہونے کے باوجود، پوجا نے الیکشن لڑا اور سٹی ویسٹ اسمبلی سیٹ سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ بی ایس پی کے ٹکٹ پر دو بار ایم ایل اے بنیں۔ فی الحال وہ سماج وادی پارٹی سے ایم ایل اے ہیں۔
سیاسی سفر میں تبدیلی:
وقت کے ساتھ سیاسی مساواتیں بدل گئیں۔ پوجا پال نے سماج وادی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور کوشامبی کی چیل سیٹ سے جیت کر تیسری بار ایم ایل اے بنیں۔
ذاتی زندگی اور دوسری شادی کا انکشاف:
سماج وادی پارٹی سے نکالے جانے اور اسمبلی میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی تعریف کرنے کے بعد پوجا پال نے بھی اپنی ذاتی زندگی سے جڑے بڑے راز کھول دیئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی دوسری شادی بھی ایک سازش کا حصہ تھی۔ شادی کی تصاویر ان کے رشتہ دار نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں۔ یہ سازش الیکشن سے پہلے کمزور کرنے اور ان کے بھائی کو الیکشن میں آگے لانے کے لیے رچی گئی۔
