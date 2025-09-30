ETV Bharat / state

نوعمر لڑکی کے اغوا اور زیادتی کے الزام میں دو نوجوان گرفتار, نوکری کے بہانے لے گئے تھے دہلی

سمیر نام کا ملزم نوجوان 22 ستمبر کو مظفرنگر کے فگانہ تھانہ حلقے سے ایک نوعمر لڑکی کو بہلا پھسلا کر غازی آباد لے گیا۔

پولیس کی گرفت میں عصمت دری کے ملزمین
پولیس کی گرفت میں عصمت دری کے ملزمین (Photo : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
مظفر نگر: "مشن شکتی 5.0" مہم کے کے تحت پولیس نے فگانہ تھانہ حلقے سے ایک 17 سالہ لڑکی کے اغوا اور اس کی عصمت کے الزام میں دو نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق سمیر نام کے ایک ملزم نے لڑکی کو مظفر نگر سے دہلی نوکری دلانے کے بہانے دھوکے سے لے گیا۔ اس نے راستے میں زبردستی اس کی عصمت دری کی اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک ٹیکسی ڈرائیور نے بھی لڑکی کو اکیلا پا کر اس کی عصمت دری کی۔

پولیس کے مطابق ایک شکایت درج کرائی گئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ سمیر (باگپت کا رہنے والے نوجوان) لڑکی کو مظفر نگر سے نوکری کے بہانے دہلی لے گیا۔ اس نے راستے میں زبردستی اس کی عصمت دری کی۔ دہلی پہنچ کر سمیر نے اسے زبردستی ٹرین سے اتار دیا۔ اس کے بعد ایک ٹیکسی ڈرائیور (دہلی کے رہنے والے) آلوک نے بھی اس کی عصمت دری کی۔ ملزم ڈرائیور نے مخالفت کرنے پر اسے مارا پیٹا گیا، جس کی وجہ سے اسے کچھ چوٹیں بھی آئیں۔

ایس پی رورل آدتیہ بنسل نے بتایا کہ 'مشن شکتی 5.0' مہم کے تحت ایس ایچ او ریتا سنگھ کی قیادت میں کیس کی جانچ کی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل لوکیشن کی بنیاد پر ملزمان کو ٹریس کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں ملزمین کو دہلی سے گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش دونوں ملزمان نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ کیس حل کرنے کے لیے محکمہ پولیس نے فگانہ پولیس اسٹیشن کی خواتین ٹیم کی تعریف کی۔ ملزمان کو جیل بھجوانے کے لیے کارروائی جاری ہے۔

