میرٹھ میں لڑکی کا راستہ روک چھیڑ چھاڑ، گلا دبا کر مار پیٹ، ملزم نوجوان گرفتار

اترپردیش کے میرٹھ میں کیٹھور تھانہ پولیس نے ملزم کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔

میرٹھ میں لڑکی کا راستہ روک چھیڑ چھاڑ
میرٹھ میں لڑکی کا راستہ روک چھیڑ چھاڑ
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
میرٹھ: اترپردیش کے ضلع میرٹھ میں ایک نوجوان نے 14 سالہ طالبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور مارپیٹ کی۔ گذشتہ روز جب اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پولیس نے ملزم کو رات گئے گرفتار کر لیا۔

ملزم کی شناخت جانو عرف جان عالم کے طور پر ہوئی ہے جو شاہجہاں پور قصبہ کی نئی بستی کا رہنے والا ہے۔ گذشتہ روز اس نے ایک نابالغ لڑکی سے نہ صرف چھیڑ چھاڑ کی بلکہ اس کا راستہ بھی روکا۔ جب لڑکی نے مزاحمت کی تو ملزم نے اس کا گلا دبا کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ متاثرہ نے گھر پہنچ کر اہل خانہ کو پوری آپ بیتی بتائی۔

اس کے بعد پولیس نے کیتھور اسٹیشن میں درج لڑکی کی شکایت کی بنیاد پر معاملے کی جانچ کی۔ اس دوران جائے وقوعہ پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔

ملزم کا ہاتھ ٹوٹا، پولیس کا ڈرامائی انداز میں گرفتار کرنے کا دعویٰ

کیتھور پولیس اسٹیشن کا کہنا ہے کہ انہیں کل دیر رات ایک مخبر نے اطلاع دی کہ جانو عرف جان عالم کو شاہجہاں پور نہر پٹری کے پاس دیکھا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جب وہ موقعے پر پہنچے تو ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ سب انسپکٹر پرتھی سنگھ نے اسے رکنے کو کہا، لیکن وہ بھاگتا رہا۔ پولیس نے اس کا پیچھا کیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں ایک گندے نالے میں گر گیا جس سے اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد پولیس اہلکاروں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔

ایس پی رورل ابھیجیت نے بتایا کہ ملزم نے لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم پولیس سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران گر گیا اور اس کا دایاں بازو ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ملزم کو گرفتار کرنے والوں میں سب انسپکٹر گورو چودھری، نتیش کمار اور ہردیش گنگوار شامل ہیں۔ گرفتاری کی اطلاع پولیس کے میڈیا سیل نے دی۔

