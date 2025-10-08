حیرت انگیز: شوہر کا دعویٰ! بیوی رات کو 'ناگن' بن جاتی ہے، اسے ڈراتی ہے، سیتا پور میں ڈی ایم سے طلب کی مدد
سیتا پور، اترپردیش: ایک شخص نے ایک غیر معمولی شکایت کے ساتھ سیتا پور ضلع مجسٹریٹ سے رابطہ کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ رات کو خوف سے سو نہیں سکتا کیونکہ اس کی بیوی "ناگن بن جاتی ہے"۔
بیوی نے ایک ویڈیو میں شوہر کی جانب سے جہیز کے لیے ہراساں کیے جانے کا دعویٰ کیا۔ محمود آباد تحصیل کے لودھاسا گاؤں سے تعلق رکھنے والے شکایت کنندہ معراج نے 4 اکتوبر کو ایک سمدھن دیوس (عوامی شکایات کے ازالے کے دن) کے دوران ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ابھیشیک آنند کے سامنے اپنی آزمائش بیان کی۔
معراج نے الزام لگایا کہ اس کی بیوی نسیمُن ذہنی طور پر غیر مستحکم ہے اور راتیں ناگن (مادہ ناگن) ہونے کا بہانہ بنا کر اسے ہساتی اور ڈراتی رہتی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی بار بار درخواستوں کے باوجود، مقامی پولیس اس معاملے میں کارروائی کرنے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے وہ مدد کے لیے ضلع انتظامیہ سے رجوع کرنے پر مجبور ہوئے۔ شکایت کے ازالے کے پروگرام میں موجود اہلکار مبینہ طور پر اس غیر معمولی شکایت سے حیران رہ گئے، یہاں تک کہ ضلع مجسٹریٹ نے پولیس کو معاملے کو دیکھنے اور مناسب کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی ہے اور معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ بعد ازاں منگل کو معراج کی اہلیہ نسیمُن کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا شوہر اسے جہیز کے لیے ہراساں کرتا تھا اور دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا۔
نسیمُن نے الزام لگایا کہ معراج اپنی دوسری شادی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے اس پر جہیز کے لیے اسے ہراساں کرنے کا بھی الزام لگایا۔ نسیمُن مبینہ طور پر چار ماہ کی حاملہ ہے اور مزید دعویٰ کرتی ہے کہ معراج اپنے طبی یا کھانے کے اخراجات پورے نہیں کر رہی ہے۔