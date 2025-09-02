کانپور، اترپردیش: پولیس نے 22 سالہ رشیکیش کی لاش برآمد کی، جو 2 دن کے بعد ضلع کے چکری تھانہ علاقے کے تحت 29 اگست 2025 کو مشتبہ حالات میں اچانک لاپتہ ہوگیا تھا۔ رشیکیش کا قتل محبت کی وجہ سے ہوا تھا۔ ڈی سی پی ایسٹ نے پیر کو اس واقعہ کا انکشاف کیا۔ پولیس نے اس معاملے میں چار ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد پولیس نے انہیں جیل بھیج دیا۔
محبت کی وجہ سے قتل
ڈی سی پی ایسٹ ستیہ جیت گپتا نے بتایا کہ 30 اگست کو رشی کیش کے بھائی روی نے چکری تھانے میں اطلاع دی تھی کہ اس کا بھائی 29 اگست کی رات سے لاپتہ ہے، چونکہ وہ صبح تک گھر نہیں لوٹا اور اس کا موبائل نمبر مسلسل بند تھا، خاندان کو شبہ ہے کہ اس کا قتل کیا گیا ہے۔ رشی کیش کے بھائی روی کی شکایت کی بنیاد پر پولس نے اس معاملے میں کیس درج کیا ہے۔ پولیس کی 6 ٹیموں نے معاملے کی مکمل تفتیش شروع کر دی۔
پولیس نے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا
شواہد کی بنیاد پر پولیس نے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان سے سختی سے پوچھ گچھ کی تو رشی کیش کے قتل کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے ملزمین موگلی عرف پرنس، نکھل، آکاش عرف آلو اور ریشو ورما کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔
لڑکی کے بھائی نے رچی تھی قتل کی سازش
ڈی سی پی ایسٹ ستیہ جیت گپتا نے کہا کہ رشیکیش کا پون کی بہن کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا۔ پون نے رشیکیش کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رشی کیش کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رشیکیش کو نکھل اور موگلی نے 29 اگست کو گھر سے بلایا تھا۔ اس کے بعد اسے گنیش چترتی پنڈال کے قریب لے جایا گیا۔
پولیس قتل کے دیگر 4 ملزمین کی تلاش کر رہی ہے
وہاں موجود بوبی، ڈینی، پون، ستیم، رشو اور آلو زبردستی رشیکیش عرف سونا کو بائک پر کاکوری جنگل (کنٹونمنٹ ایریا) لے گئے۔ وہاں ملزم نے پہلے رشی کیش کی ٹانگیں باندھ دیں۔ اس کے بعد اسے بری طرح مارا پیٹا گیا۔
سر اور دھڑ الگ الگ پھینکے گئے
پھر اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ ملزم ڈینی نے رشی کیش کی لاش کو بوری میں ڈالا اور پھر پون ای رکشا کی مدد سے لاش کو گنگا پل پر لے گیا اور سر اور دھڑ کو الگ الگ پھینک دیا۔ اس کے بعد تمام ملزمین موقع سے فرار ہوگئے۔
رشیکیش کی لاش 31 اگست کو ملی تھی
ڈی سی پی ایسٹ نے کہا کہ 31 اگست کو مہاراج پور تھانہ علاقے کے تحت پولیس نے ایک لاش برآمد کی۔ 1 ستمبر کو، خاندان نے لاش کی شناخت رشیکیش کے طور پر جسم پر دھاگے اور نشانات سے کی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس اس واقعے میں ملوث دیگر چار ملزمین کی تلاش کر رہی ہے۔
رشیکیش کے بھائی کی شکایت پر درج کی گئی ایف آئی آر
پولیس نے لاپتہ نوجوان کے بھائی کی شکایت پر 6 نامزد اور تقریباً 14 نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ اے ڈی سی پی ایسٹ انجلی وشوکرما نے بتایا کہ رشیکیش عرف سونو شیو کترا چکری کا رہنے والا تھا۔ وہ گھر سے غائب تھا۔ وہ گنیش چترتھی پنڈال میں شرکت کے لیے 29 اگست 2025 کی رات 12 بجے اپنے گھر سے نکلا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آیا۔