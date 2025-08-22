ETV Bharat / state

'بڑا بھیا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں'، فون پر یہ کہہ کر چھوٹے بھائی نے کرلی خودکشی - GUEST HOUSE CARETAKER KILL HIMSELF

کانپور کے گیسٹ ہاؤس کا کیئر ٹیکر کئی دنوں سے پریشان تھا، پولس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔

بڑے بھائی کو فون پر اطلاع دے پر کانپور میں نوجوان نے خودکشی کر لی (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 22, 2025 at 10:24 AM IST

کانپور، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے ضلع کانپور میں بدھ کو اس وقت ہلچل مچ گئی جب ضلع کے سین ویسٹ پاڑہ علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس کے کیئر ٹیکر نے خودکشی کر لی۔ واقعہ سے قبل نوجوان نے اپنے بڑے بھائی کو فون کرکے خودکشی کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔

مہندر پرتاپ عرف مونو (32) جو کہ اصل میں فتح پور کے چاند پور تھانہ کے دھمنا خورد کا رہنے والا ہے، نیو آزاد نگر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ چھوٹے بھائی بنو نے بتایا کہ مہندر گوپال نگر میں واقع ایک گیسٹ ہاؤس میں کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرتا تھا اور باہر ایک جنرل اسٹور بھی چلاتا تھا۔ بدھ کی رات 11:30 بجے مہندر نے اپنے بڑے بھائی سونو کو فون کیا جو گجرات میں کام کرتا ہے اور کہا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے۔

بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی

بڑے بھائی سونو نے اسے فون پر بہت سمجھانے کی کوشش کی اور روکنے کی کوشش کی لیکن مہندر نے بھائی کی بات نہیں سنی۔ سونو نے فوراً گھر والوں کو اس کی اطلاع دی۔ شوہر کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد بیوی لکشمی بہت رو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ کے دور میں انہیں کاروبار میں بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ ہر وقت مالی پریشانی سے پریشان رہتا تھا۔

وہیں مغربی پولیس اسٹیشن کے انچارج کشال پال سنگھ نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

