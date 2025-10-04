پچہتر سالہ دولہے کی سہاگ رات کے بعد موت، دماغ کی رگ پھٹ گئی، ڈاکٹر نے کہا جنسی طاقت والی دوا کا ممکنہ اثر
اتر پردیش کے جونپور میں 75 سالہ شخص نے 29 ستمبر کو 35 سالہ خاتون سے شادی کی تھی۔
Published : October 4, 2025 at 10:20 AM IST
جونپور: اترپردیش کے جونپور ضلع کا ایک واقعہ ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ جونپور کے کچھمچھ گاؤں کے رہنے والے 75 سالہ سنگرو رام نے 35 سالہ من بھاوتی سے 29 ستمبر کو ایک مندر میں شادی کی۔ تاہم، سنگرو رام کی شادی کی رات کے بعد صبح کو موت ہوگئی۔ موت کی خبر ملنے کے بعد بھتیجے نے آخری رسومات روک دیں۔ اب جونپور پولیس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ کا انکشاف کیا ہے۔
عدالتی افسر اجیت کمار راجک نے بتایا کہ یکم اکتوبر کو گوربادشاہ پور پولیس اسٹیشن کو اطلاع ملی کہ کچھمچھ گاؤں کے رہنے والے سنگرو رام کی شادی کے دوسرے دن صبح اچانک موت ہوگئی۔ جانچ سے پتہ چلا کہ سنگرو رام کی پہلی بیوی کی موت ایک سال قبل ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 29 ستمبر کو من بھاوتی نام کی خاتون سے دوسری شادی کی۔ سنگرو رام کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی وجہ دماغی رگ کے پھٹ جانے والے برین ہیمرج کے طور پر سامنے آئی۔
کیراکٹ کے ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر اجیت کمار راجک نے کہا کہ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ یہ شراب نوشی کے بعد جنسی طاقت بڑھانے والی دوا کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ سرجن ڈاکٹر ارون سنگھ نے وضاحت کی کہ دوسری دواؤں کے ساتھ جنسی بڑھانے والی دوا لینے پر ایسا ہوسکتا ہے۔ اس دوا کے استعمال کرنے کے چھ گھنٹے بعد اس کا اثر ہوتا ہے۔
اہل خانہ کے مطابق سنگرو رام نے اپنی دوسری شادی کے لیے پانچ ایکڑ زمین بیچ دی تھی اور اسی پیسے سے شادی کی خریداری کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ 35 سالہ من بھاوتی کی بھی دوسری شادی تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے دو بچے ہیں۔ شادی کے فوراً بعد شوہر کی موت سے من بھاوتی کا رو رو کر برا حال ہے۔
