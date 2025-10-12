یوپی کے وزیر اعلیٰ درانداز ہیں، اتراکھنڈ واپس بھیجا جائے: اکھلیش
سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کی جانب سے وزیراعلیٰ یوگی ادتیہ ناتھ کے خلاف کئے گئے ریمارکس نے سیاسی میدان میں ہلچل مچادی ہے۔
Published : October 12, 2025 at 6:34 PM IST
لکھنو : اکھلیش یادو نے رام منوہر لوہیا کی برسی پر میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اتراکھنڈ سے ہیں اور انہیں واپس وہیں بھیج دینا چاہیے۔ یہ صرف جغرافیائی نہیں بلکہ نظریاتی دراندازی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ بی جے پی کے رکن نہیں تھے، بلکہ کسی اور پارٹی سے تھے۔ اکھلیش نے سوال اٹھایا کہ ایسے "گھسپیٹھیوں" کو کب ہٹایا جائے گا؟ یہ تبصرے امت شاہ کے "گھسپیٹھ" والے بیان کے بعد سامنے آئے۔
سماج وادی پارٹی کے سربراہ نے بی جے پی کے اعداد و شمار کو جعلی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے اعداد و شمار پر یقین کیا جائے تو وہ خود ہی گم ہو جائیں گے۔ انہوں نے دلتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم پر بھی روشنی ڈالی۔ این سی آر بی کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے اکھلیش نے کہا کہ دلتوں کے خلاف سب سے زیادہ مظالم اسی حکومت میں ہوئے ہیں۔ رائے بریلی میں والمیکی برادری کے نوجوان کے قتل کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے زیرو ٹالرنس کے دعوے بے اثر ہیں۔
اکھلیش یادو نے حکومت پر بدعنوانی اور لاقانونیت کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے میں مصروف ہے۔ خواتین غیر محفوظ ہیں اور ہر شعبے میں بدعنوانی عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سفید میز پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اتر پردیش میں ہراسانی اور دیگر سنگین واقعات کی انتہا ہو چکی ہے۔
بی جے پی کے "سویدیشی" دعووں پر بھی اکھلیش نے سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی لیڈروں کے دل غیر ملکی مفادات کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ واقعی سویدیشی پر یقین رکھتے ہیں تو چین کے ساتھ تجارت کیوں؟ اکھلیش نے بی جے پی کو سب سے بڑی ذات پات کی پارٹی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی اضلاع میں پی ڈی اے افسران نہیں ہیں۔ صرف ایک خاص ذات کے لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔
رام منوہر لوہیا کی برسی پر اکھلیش نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے لوہیا کے اصولوں پر چلتے ہوئے سماجی اور اقتصادی انصاف کا عہد کیا۔ ذات پات کے نظام کے خاتمے کی بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر لوہیا نے زندگی بھر ناانصافی کے خلاف جنگ لڑی۔ ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر سب کے لیے معاشی اور سماجی وقار کو یقینی بنائیں گے۔