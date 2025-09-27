مذہبی جھنڈے پر فرقہ وارانہ کشیدگی معاملہ: مقامی ایم ایل اے کی مداخلت سے احتجاجی دھرنا ختم، جانیں پورا معاملہ
احتجاجی دھرنے پر بیٹھے لوگوں کو رکن اسمبلی اجے سنگھ اور ڈی ایس پی سنجے سنگھ نے دھرنا ختم کرنے کے لیے قائل کیا۔
Published : September 27, 2025 at 10:23 PM IST
بستی: اترپردیش کے بستی ضلع کے ہریہ میں اس وقت فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی جب نوراتری کے درگا پنڈال کے لیے مذہبی جھنڈا لگانے کے دوران دوسری برادری سے تعلق رکھنے والا جھنڈے کو گرا دیا گیا۔ یہ واقعہ ہریہ کے رجواپور گاؤں میں پیش آیا۔ مذہبی جھنڈے کی توہین خبر پھیلتے ہی دونوں برادریوں کے لوگ آمنے سامنے آگئے اور مارپیٹ شروع ہو گئی۔ اس دوران ایک بائیک کو بھی آگ لگا دی گئی، جس کی شکایت ملنے پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے نامزد ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی۔
ایف آئی آر کے خلاف اکثریتی برادری کا دھرنا
وہیں بائیک کو آگ لگانے والے ملزمین کے خلاف کیس درج ہونے کے خلاف سنیچر کو کو ہندو برادری کے سینکڑوں لوگ احتجاجی دھرنے پر بیٹھ گئے۔ مظاہرین نے احتجاجاً پوجا پاٹ بھی روک دی اور درگا پنڈلوں کو ترپال سے ڈھانپ دیا۔ 'ہندوؤں کے خلاف درج مقدمات' کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کشیدہ صورت حال کو دیکھتے ہوئے موقعے پر بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی۔
ڈی ایس پی اور رکن اسمبلی نے احتجاجیوں کو منایا
اسی بیچ ڈی ایس پی سنجے سنگھ جائے وقوع پر پہنچے اور مظاہرین کو منانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہندو فریق کا الزام ہے کہ ہندوؤں کے خلاف درج مقدمات جھوٹے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک مقدمات واپس نہیں لیے جاتے وہ احتجاج ختم نہیں کریں گے اور مورتی کا گلہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مقامی ایم ایل اے اجے سنگھ بھی پہنچ گئے۔ رکن اسمبلی نے مظاہرین سے بات کی اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس کے بعد گاؤں والوں نے احتجاج ختم کر دیا۔
موجودہ صورت حال
فی الوقت رجواپور گاؤں میں صورت حال پُرامن ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گاؤں میں پولیس فورس تعینات ہے۔ ڈی ایس پی سنجے سنگھ نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے بعد سامنے آنے والے اصل حقائق کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔
یہ ہے پورا واقعہ
بستی ضلع کی ہریہ تحصیل میں واقع رجواپور گاؤں میں ہندو برادی کی پوجا کمیٹی کے ارکان درگا پنڈال کے لیے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اس دوران دوسری برادری کے مذہبی جھنڈے کو گرا دیا گیا، جس سے فرقہ وارانہ لڑائی شروع ہوگئی۔ دونوں فریقین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور جلد ہی ہاتھا پائی بھی شروع ہو گئی۔ اس دوران کچھ شرپسندوں نے ایک بائیک کو آگ لگا دی۔ پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔
