بریلی میں 'سر تن سے جدا' کے مبینہ نعرے، ہندو تنظیموں کی شکایت پر پولیس تفتیش میں مصروف - SAR TAN SE JUDA SLOGAN VIRAL VIDEO

پولیس انتظامیہ نے لوگوں سے اشتعال انگیز پوسٹس شیئر نہ کرنے کی اپیل کی، ایسی حرکتیں ہم آہنگی کو خراب کرتی ہیں:مولانا شہاب الدین رضوی

اعلیٰ حضرت کا عرس (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 4:54 PM IST

بریلی، اترپردیش: ریاست اترپردیش میں ضلع بریلی کے اسلامیہ انٹر کالج کے گراؤنڈ میں جاری تین روزہ 107ویں عرس رضوی میں شرکت کے لیے آئے کچھ یاتریوں کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ 'سر تن سے جدا' جیسے اشتعال انگیز نعرے مبینہ طور پر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں... یہ ویڈیو منگل کے روز شہر کے پرانے روڈ ویز کے علاقے بسلی واڑی کے پرانے روڈ ویز کے قریب کا بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کی گئی شکایت کا نوٹس لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسی اشتعال انگیز پوسٹس سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔

اعلیٰ حضرت کے عرس میں شرکت کے لیے لاکھوں زائرین بریلی پہنچ رہے ہیں۔ اس دوران باہمی ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ہندو تنظیموں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X کے ذریعے بریلی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

اشتعال انگیز نعرے لگانا سراسر غلط

اس ویڈیو پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی نے کہا کہ اس طرح کے اشتعال انگیز نعرے لگانا سراسر غلط ہے۔ ایسی حرکتیں سماجی ہم آہنگی کو خراب کرتی ہیں اور انہیں روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے نعرے لگانے والوں کو بے وقوف قرار دیتے ہوئے ایسی حرکتوں سے گریز کرنے کی اپیل کی۔

سرکل آفیسر فرسٹ آشوتوش شیوم نے بتایا کہ وائرل ویڈیو کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ ویڈیو پرانے روڈ ویز بس اسٹیشن کا بتایا جا رہا ہے۔ اس کی صداقت اور وقت کی تصدیق کے لیے قریبی سی سی ٹی وی فوٹیج کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ تحقیقات کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ یہاں انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر افواہوں اور غیر مصدقہ مواد کو شیئر نہ کریں۔

