بریلی: اترپردیش کے بریلی میں باپ سے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے دو حقیقی بھائیوں نے ایک نوجوان کو دن دیہاڑے قتل کر دیا۔ بریلی کی عدالت نے قتل کیس میں دونوں بھائیوں کو عمر قید اور 45 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ قتل کی یہ واردات 21 نومبر سنہ 2022 کو ضلع کے تھانہ بارہ دری میں انجام دی کی گئی تھی اور تب سے یہ مقدمہ ضلع عدالت میں زیر سماعت تھا۔
دراصل 21 نومبر سنہ 2022 کو بریلی ضلع کے بارہ اری تھانے حلقہ کے گنگاپور میں سجیت عرف گولا کو اس کے ہی محلے کے رہنے والے راہل نے اپنے بھائی دیپک کے ساتھ مل کر شراب کی بھٹی کے پاس گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔
قتل کی وجہ
واقعے کے بعد جب پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ اس واردات سے ایک دن قبل راہل کے والد گیا پرساد کا سجیت سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا اور اس جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے دونوں بھائیوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد تھانہ بارہ دری کی پولیس نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جس کے بعد سے مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔
دونوں ملزمین کو عمر قید اور جرمانے کی سزا
ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ گورنمنٹ ایڈوکیٹ دگمبر سنگھ پٹیل نے بتایا کہ بریلی کے بارہ دری تھانہ حلقے میں اپنے والد سے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے دو بھائیوں نے مل کر سجیت کو دن دیہاڑے گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج کمار گورو کے کمرہ نمبر آٹھ کی عدالت میں جاری تھی۔ سماعت کے دوران 12 گواہوں کو پیش کیا گیا اور جمعہ کو عدالت نے سجیت کے قتل معاملے میں راہل عرف گپا اور اس کے بھائی دیپک کو قصوروار قرار دیتے ہوئے دونوں بھائیوں کو عمر قید کی سزا سنائی اور ساتھ ہی 45 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔
