لکھنؤ: ونٹیج گاڑیاں، یعنی بہت قدیم اور پرانی گاڑیاں جنہیں لوگ آج بھی شوق کے طور پر اپنے گھروں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دراصل پہلی کار یا موٹر سائیکل پہلی محبت کی طرح ہوتی ہے، جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور دیر تک اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اتر پردیش میں بھی ایسے شوقین ہیں جنہوں نے آج تک تقریباً 100 سال پرانی گاڑیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی شوقینوں کے لیے یوپی کی یوگی حکومت خوشخبری لے کر آئی ہے۔
اب تک یوپی میں ونٹیج گاڑیاں رجسٹر نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن، اب اتر پردیش میں ونٹیج موٹر گاڑیوں کے رجسٹریشن کی سہولت بحال کر دی گئی ہے۔ اب ونٹیج گاڑیوں کے مالکان روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت کے نوٹیفکیشن اور سنٹرل موٹر وہیکل رولز 1989 کے رول 81A سے 81E اور رول 81 کے مطابق اپنی گاڑیوں کو RTO دفاتر میں رجسٹر کروا سکیں گے۔
یوپی میں 50 سال سے زیادہ پرانی ونٹیج گاڑیاں: اب 50 سال سے زیادہ پرانی کاروں اور موٹر سائیکلوں جیسی گاڑیوں کو 'ونٹیج' زمرے میں رجسٹر کیا جا سکتا ہے۔ اس اصول کے ساتھ یوپی میں اچھی حالت میں پرانی گاڑیوں کو اب ایک نئی شناخت ملے گی۔ اس کے ساتھ ان کاروں کی تاریخی اہمیت کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔
ریاستی محکمہ ٹرانسپورٹ نے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ونٹیج رجسٹریشن کے لیے تفصیلی معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (SOP) کا مسودہ ابھی زیر التوا ہے، جیسے ہی حکومت کی طرف سے حتمی SOP کو قبول کیا جائے گا، اسے نافذ کر دیا جائے گا۔ اس مدت تک رجسٹریشن مرکزی حکومت کے نوٹیفکیشن کے مطابق کی جائے گی۔
ونٹیج گاڑیوں کی رجسٹریشن کا مقصد کیا ہے
اتر پردیش کے ٹرانسپورٹ کمشنر برجیش نارائن سنگھ نے کہا کہ اس سے پرانی گاڑیوں کی قدر برقرار رہے گی اور جو 50 سال سے زیادہ پرانی ہونے کے بعد بھی اچھی حالت میں ہیں انہیں کلاسک اور ونٹیج کاریں قرار دیا جائے گا۔ یہ سہولت سنٹرل موٹر وہیکلز رول 1989 کے تحت شروع کی گئی ہے۔ ونٹیج رجسٹریشن روزمرہ یا تجارتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ اصل ٹیکنالوجی کے تحفظ کے لیے ہے۔
ونٹیج گاڑیوں کی رجسٹریشن پر کتنا خرچ آئے گا؟
ونٹیج گاڑی کسے کہتے ہیں
ٹرانسپورٹ کمشنر برجیش نارائن سنگھ کے مطابق، وہ دو پہیہ اور چار پہیہ گاڑیاں جو پہلی فروخت کے بعد پہلی رجسٹریشن کی تاریخ سے 50 سال سے زیادہ پرانی ہیں اور اصل شکل میں ہیں، چیسس/باڈی شیل/انجن میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، انہیں ونٹیج کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اس میں ٹریکٹر شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 50 سال سے پرانی ہر گاڑی خود بخود ونٹیج نہیں بن جاتی۔ ونٹیج میں رجسٹریشن صرف مالک کی رضامندی سے کی جائے گی۔ جو مالکان عام زمرے میں دوبارہ رجسٹریشن چاہتے ہیں وہ عام عمل کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔
ونٹیج گاڑیوں کی رجسٹریشن کی فیس کتنی ہے؟
ونٹیج/RC کے طور پر نئی رجسٹریشن جاری: 20,000 روپے
ونٹیج RC کی دوبارہ رجسٹریشن/ تجدید: 5,000 روپے
ونٹیج RC 10 سال کے لیے کارآمد ہوگا۔ مزید تجدید ہر پانچ سال بعد کی جائے گی۔
ونٹیج گاڑیوں کے لیے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ لازمی نہیں ہوگی۔
ونٹیج گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے درخواست کیسے دیں
ونٹیج گاڑیوں کے مالکان اپنے ضلع/علاقائی ٹرانسپورٹ آفس میں فارم-20 کے ذریعے درخواست دیں گے۔ اس کے ساتھ انشورنس پالیسی، امپورٹڈ گاڑی کا بل آف انٹری اور اگر یہ پہلے ہندوستان میں رجسٹرڈ ہے تو پرانا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ درکار ہے۔ گاڑی کی فٹنس میں اصل شکل اور فوٹو گرافی کے ریکارڈ کی تصدیق کی جائے گی۔ ونٹیج آر سی درخواست موصول ہونے کے 60 دنوں کے اندر جاری کر دی جائے گی۔
اتر پردیش میں کتنی ونٹیج گاڑیاں ہیں؟
یوپی میں ونٹیج کاریں اور بائک کتنی ہیں
لکھنؤ کے اے آر ٹی او انتظامیہ پردیپ کمار سنگھ کے مطابق، فی الحال اتر پردیش میں 84 گاڑیاں ونٹیج کیٹیگری میں ہیں۔ ان میں 55 دو پہیہ اور 29 چار پہیہ گاڑیاں شامل ہیں۔ ان کی معلومات محکمہ ٹرانسپورٹ کے پورٹل پر بھی دستیاب ہے۔
ونٹیج گاڑیوں پر کچھ پابندیاں
ٹرانسپورٹ کمشنر برجیش نارائن سنگھ کے مطابق، ونٹیج گاڑیاں روزانہ سفر یا تجارتی استعمال کے لیے استعمال نہیں کی جائیں گی۔ یہ پابندی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پر واضح طور پر لکھی ہوگی۔ ٹرانسپورٹ کمشنر نے کہا کہ جن درخواستوں پر تکنیکی وجوہات کی بناء پر کارروائی التوا کا شکار تھی ان کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جا رہا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، آپ اپنے قریبی RTO/ARTO سے رابطہ کر سکتے ہیں یا VAHAN پورٹل کو چیک کر سکتے ہیں۔