آگرہ: اترپردیش میں بی جے پی کی خاتون لیڈر پروین بیگم کو آگرہ میں چھ سال قبل سنہ 2019 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں جمعہ کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج مِریدل دوبے نے ملزم عارف عرف گڈو کو قصوروار قرار دیتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا سنائی اور 50 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔
معاملے کی سماعت کے دوران اے ڈی جی سی پروین پراشر نے استغاثہ کی جانب سے چھ گواہ اور تمام ثبوت پیش کیے، جس میں موبائل فون کی سی ڈی آر کو اہم ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ عدالت نے ثبوتوں کی بنیاد پر ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔
واقعے کی تفصیلات
قابل ذکر ہے کہ جھاڑو والی بستی کربلا، نیو آگرہ کے رہنے والے پالے خان نے ستمبر سنہ 2019 میں اپنی بیوی پروین بیگم کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرایا جس میں پالے خان نے پولیس کو بتایا کہ ان کی بیوی پروین بیگم بی جے پی اقلیتی مورچہ کی ڈویژنل صدر تھیں۔ 26 ستمبر سنہ 2019 کی شام کو اس کی بیوی یہ کہہ کر گھر سے نکلی کہ وہ میٹنگ میں جارہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ رات گئے تک واپس نہیں آئی تو ان کی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا۔
اے ڈی جی سی پروین پراشر نے بتایا کہ 27 ستمبر سنہ 2019 کو پولیس کو فتح پور سیکری علاقے میں نہر سے ایک خاتون کی لاش ملنے کی اطلاع ملی۔ پالے خان اور اس کے اہل خانہ کو شناخت کے لیے وہاں بلایا گیا، جہاں خاتون کی لاش کی شناخت پروین بیگم کے نام سے ہوئی۔ اس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے۔ پولیس نے جھاڑو والی بستی کربلا کے رہائشی عارف عرف گڈو کو گرفتار کر لیا۔
قاتل اور مقتولہ کے بیچ ناجائز تعلقات کا انکشاف
اے ڈی جی سی پروین پراشر نے بتایا کہ مقتولہ کے شوہر پالے خان اور ملزم عارف جھاڑو دونوں بنانے کا کاروبار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ملزم کا پالے خان کے گھر آنا جانا تھا۔ واقعے کے روز عارف پروین بیگم کو اپنی موٹر سائیکل سے لے گیا تھا۔ یہ جانکاری عینی شاہدین نے دی۔ پولیس نے تفتیش کی تو واردات کے وقت عارف اور پروین بیگم کے موبائل کی لوکیشن ایک ہی جگہ ملی۔
پولیس کو عارف کے موبائل کی سی ڈی آر سے دونوں کے ناجائز تعلقات کا علم ہوا۔ اے ڈی جی سی پروین پراشر نے بتایا کہ پولیس پوچھ گچھ کے دوران عارف نے بتایا کہ اس کے پروین بیگم کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہو رہی تھی۔ اس نے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ واردات انجام دی۔ بعد ازاں پولیس نے عارف کی جانب سے فراہم کی گئی جانکاری کی بنیاد پر مقتولہ کے کپڑے برآمد کر لیے۔ ان پر نہری کی مٹی بھی پائی گئی۔
