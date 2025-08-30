ETV Bharat / state

اناؤ میں بیوی پڑوسی کے ساتھ رہنے لگی، ناراض شوہر نے عاشق کا کر دیا قتل - ANGRY HUSBAND KILLED LOVER

واقعہ صدر کوتوالی کے علاقے قاسم نگر میں پیش آیا، پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔

unnao wife started living with neighbor angry husband killed lover Urdu News
اناؤ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرلیا (unnao police media cell)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 30, 2025 at 9:51 AM IST

4 Min Read

اناؤ، اترپردیش: جمعرات کی دیر رات صدر کوتوالی علاقے کے قاسم نگر علاقے میں شوہر نے اپنی بیوی کے عاشق کا قتل کردیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق نور عالم کی اس سے قبل رمضان نامی خاتون سے شادی ہوئی تھی تاہم رمضان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے پر دونوں میں طلاق ہو گئی۔ نور عالم پڑوسی نوشاد کے گھر جایا کرتے تھے۔ نوشاد کا بیٹا یوسف ان سے اے سی ریپئرنگ سیکھنے آیا کرتا تھا۔ اس بہانے نور عالم کا نوشاد کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔

اس دوران نوشاد کی اہلیہ اور نور عالم کے درمیان قربتیں بڑھ گئیں۔ حالات ایسے بن گئے کہ عرفانہ نے نوشاد کو طلاق دے دی اور نور عالم کے ساتھ بیوی بن کر رہنے لگی۔ عرفانہ کے تین بچے اپنے والد نوشاد کے پاس رہے۔ مکانات پڑوس میں ہونے کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں تقریباً ہر روز کشیدگی رہتی تھی۔

تین سال تک انتقام کی آگ میں جلتا رہا

ملزم نوشاد نے پولیس کو بتایا کہ نور عالم اکثر اسے طعنے اور تشنے دیتا تھا جس سے اس کا درد بڑھ جاتا تھا۔ وہ تین سال تک انتقام کی آگ میں جلتا رہا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ جمعرات کی رات 10 بجے کے قریب نور عالم گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد نوشاد ہاتھ میں چاقو لیے وہاں پہنچا اور نور عالم کی گردن اور پیٹ پر حملہ کردیا۔ اچانک حملے سے نور عالم کی چیخیں نکل گئیں۔ تب وہ موقع سے فرار ہوگیا۔

پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گلے پر چاقو کے وار پائے گئے

خون میں لت پت نور عالم کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گلے پر چاقو کے وار کیے گئے تھے۔ کوتوال اجے کمار سنگھ نے بتایا کہ ملزم نوشاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قتل میں استعمال کیا گیا چاقو برآمد کر لیا گیا ہے۔ اسے جیل بھیجا جا رہا ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

اناؤ، اترپردیش: جمعرات کی دیر رات صدر کوتوالی علاقے کے قاسم نگر علاقے میں شوہر نے اپنی بیوی کے عاشق کا قتل کردیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق نور عالم کی اس سے قبل رمضان نامی خاتون سے شادی ہوئی تھی تاہم رمضان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے پر دونوں میں طلاق ہو گئی۔ نور عالم پڑوسی نوشاد کے گھر جایا کرتے تھے۔ نوشاد کا بیٹا یوسف ان سے اے سی ریپئرنگ سیکھنے آیا کرتا تھا۔ اس بہانے نور عالم کا نوشاد کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔

اس دوران نوشاد کی اہلیہ اور نور عالم کے درمیان قربتیں بڑھ گئیں۔ حالات ایسے بن گئے کہ عرفانہ نے نوشاد کو طلاق دے دی اور نور عالم کے ساتھ بیوی بن کر رہنے لگی۔ عرفانہ کے تین بچے اپنے والد نوشاد کے پاس رہے۔ مکانات پڑوس میں ہونے کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں تقریباً ہر روز کشیدگی رہتی تھی۔

تین سال تک انتقام کی آگ میں جلتا رہا

ملزم نوشاد نے پولیس کو بتایا کہ نور عالم اکثر اسے طعنے اور تشنے دیتا تھا جس سے اس کا درد بڑھ جاتا تھا۔ وہ تین سال تک انتقام کی آگ میں جلتا رہا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ جمعرات کی رات 10 بجے کے قریب نور عالم گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد نوشاد ہاتھ میں چاقو لیے وہاں پہنچا اور نور عالم کی گردن اور پیٹ پر حملہ کردیا۔ اچانک حملے سے نور عالم کی چیخیں نکل گئیں۔ تب وہ موقع سے فرار ہوگیا۔

پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گلے پر چاقو کے وار پائے گئے

خون میں لت پت نور عالم کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گلے پر چاقو کے وار کیے گئے تھے۔ کوتوال اجے کمار سنگھ نے بتایا کہ ملزم نوشاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قتل میں استعمال کیا گیا چاقو برآمد کر لیا گیا ہے۔ اسے جیل بھیجا جا رہا ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

UNNAO WIFE LOVER MURDERHUSBAND KILLED HIS WIFES LOVERUNNAO TODAY CRIME NEWSWIFE LOVER MURDER BY HER HUSBANDANGRY HUSBAND KILLED LOVER

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.