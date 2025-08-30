اناؤ، اترپردیش: جمعرات کی دیر رات صدر کوتوالی علاقے کے قاسم نگر علاقے میں شوہر نے اپنی بیوی کے عاشق کا قتل کردیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق نور عالم کی اس سے قبل رمضان نامی خاتون سے شادی ہوئی تھی تاہم رمضان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے پر دونوں میں طلاق ہو گئی۔ نور عالم پڑوسی نوشاد کے گھر جایا کرتے تھے۔ نوشاد کا بیٹا یوسف ان سے اے سی ریپئرنگ سیکھنے آیا کرتا تھا۔ اس بہانے نور عالم کا نوشاد کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔
اس دوران نوشاد کی اہلیہ اور نور عالم کے درمیان قربتیں بڑھ گئیں۔ حالات ایسے بن گئے کہ عرفانہ نے نوشاد کو طلاق دے دی اور نور عالم کے ساتھ بیوی بن کر رہنے لگی۔ عرفانہ کے تین بچے اپنے والد نوشاد کے پاس رہے۔ مکانات پڑوس میں ہونے کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں تقریباً ہر روز کشیدگی رہتی تھی۔
تین سال تک انتقام کی آگ میں جلتا رہا
ملزم نوشاد نے پولیس کو بتایا کہ نور عالم اکثر اسے طعنے اور تشنے دیتا تھا جس سے اس کا درد بڑھ جاتا تھا۔ وہ تین سال تک انتقام کی آگ میں جلتا رہا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ جمعرات کی رات 10 بجے کے قریب نور عالم گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد نوشاد ہاتھ میں چاقو لیے وہاں پہنچا اور نور عالم کی گردن اور پیٹ پر حملہ کردیا۔ اچانک حملے سے نور عالم کی چیخیں نکل گئیں۔ تب وہ موقع سے فرار ہوگیا۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گلے پر چاقو کے وار پائے گئے
خون میں لت پت نور عالم کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گلے پر چاقو کے وار کیے گئے تھے۔ کوتوال اجے کمار سنگھ نے بتایا کہ ملزم نوشاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قتل میں استعمال کیا گیا چاقو برآمد کر لیا گیا ہے۔ اسے جیل بھیجا جا رہا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔