نوعمر لڑکی کو بے دردی سے کر دیا گیا قتل، خون میں لت پت لاش گھر سے ملی، کزن سمیت دو افراد کے خلاف کیس درج
اناؤ کے ایک گاؤں میں سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور پوچھ گچھ کررہی ہے۔
Published : September 22, 2025 at 1:21 PM IST
اناؤ، اترپردیش: اتوار کو کوتوالی صدر علاقے کے ایک گاؤں میں کزن نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک نوعمر لڑکی کو اینٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے مار کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لڑکی کی خون میں لت پت لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ لڑکی کے والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے مرکزی ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس واقعہ کو لے کر گاؤں والوں میں کافی چہ میگوئیاں اور قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔
خاندانی جھگڑے کی وجہ سے لڑکی کا بے دردی سے قتل
کوتوالی صدر علاقے کے ایک رہائشی کے مطابق وہ اپنی 14 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اتوار کو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بھتیجے نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس کی بیٹی کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ گھر واپس آنے پر لڑکی کی لاش خون میں لت پت ملی۔ لڑکی کے والد کا دعویٰ ہے کہ بیٹی کے کزن اور اس کے دوست نے اسے قتل کیا۔ دونوں ملزمان پہلے بھی ان کے گھر جا چکے تھے۔ گھریلو جھگڑے کے بعد انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔
مرکزی ملزم کو حراست میں لے لیا گیا
کورٹ پولس اسٹیشن کے انچارج سنجیو نے بتایا کہ واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ جائے وقوعہ سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر قتل کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ قتل کے پیچھے محرکات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ مرکزی ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ دوسرے ملزم کی تلاش کے لیے پولیس کی ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اہم حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔