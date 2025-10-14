بچی رات کو درد سے روئی تو سچائی سامنے آئی، اہل خانہ نے اسکول کے سات سالہ لڑکے کے خلاف کیس درج کرایا
ادے پور سے ایک سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک معصوم بچی کے ساتھ گھناؤنا جرم ہوا۔ پورا معاملہ جانیں...
Published : October 14, 2025 at 7:17 AM IST
ادے پور: راجستھان کے ادے پور کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ایل کے جی کلاس میں چار سالہ بچی کے ساتھ حیران کر دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ دوسری جماعت کے ایک سات سالہ طالب علم نے اسکول میں بچی کے پرائیویٹ پارٹس کو نوچ ڈالا۔ یہ واقعہ سات اکتوبر کو پیش آیا۔ رات میں معصوم بچی کو درد ہوا تو وہ رونے لگی۔
پولیس کے مطابق جب اہل خانہ نے واقعے کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے انہیں پوری بات بتائی۔ اگلے دن گھر والے سکول پہنچے اور ٹیچروں کو واقعے سے آگاہ کیا لیکن ٹیچر نے کہا کہ آج بچے کم آئے ہیں، اگلے دن آنا۔ گھر والے اگلے دن لڑکی کو لے کر پہنچے اور ایل کے جی کلاس میں بچوں کی پہچان کرائی۔ پولس نے پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسٹیشن آفیسر اجے نے بتایا کہ اے ایس پی مادھوری ورما معاملے کی جانچ کر رہی ہیں۔
یہ ہے پورا واقعہ
لڑکی نے اپنے کلاس میں ملزم کے طور پر کسی کی پہچان نہیں کی۔ جب اسے دوسری کلاس میں لے جایا گیا تو اس کی نظر پیچھے بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ لڑکے نے گردن ہلا کر اشاروں میں بچی کو بتانے سے منع کیا۔ بچی کے اہل خانہ نے بتایا کہ واقعے کے دن جب وہ اسکول سے گھر واپس آئی تو بہت سست تھی اور رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ رات دو بجے کے قریب درد بڑھنے پر وہ رونے لگی۔ جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک لڑکے نے غلط حرکت کی۔ جب گھر والے ملزم کی شناخت کے دوران اسے اسکول کے باتھ روم میں لے گئے تو وہ خوفزدہ ہوگئی اور اندر جانے سے ڈرنے لگی۔
اہل خانہ کا الزام ہے کہ انہوں نے دو دن تک اسکول انتظامیہ اور ٹیچروں سے بات کی لیکن کسی نے تعاون نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ نے ملزم طالب علم کا نام اور پتہ بتانے سے بھی انکار کر دیا۔ چار دن بعد 11 اکتوبر کو اہل خانہ نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی۔
