سون بھدر، اترپردیش: پولیس نے جمعہ کو کون تھانہ علاقہ کے گدھیا گاؤں میں ایک بزرگ خاتون کے قتل کا انکشاف کیا۔ اوبرا کے سی او ہرش پانڈے نے بتایا کہ دو بہوؤں نے مل کر اپنی ساس کو قتل کیا۔ خاتون نے اپنے شوہروں سے دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی شکایت کی تھی۔
خاتون کی لاش 14 اگست کو کھیت میں ملی تھی
اوبرا کے سی او ہرش پانڈے نے بتایا کہ بزرگ خاتون کی لاش 14 اگست 2025 کو کھیت میں ملی تھی۔ اس کے قتل کا شبہ ہے۔ خاتون کی چار بہوئیں ہیں۔ تیسری اور چوتھی بہو شائرہ خاتون اور شبینہ خاتون نے مل کر اپنی ساس جہوراں خاتون کو ڈنڈوں سے مار مار کر قتل کر دیا تھا۔
بڑی بہو کی شکایت پر درج کی گئی ایف آئی آر
قتل کے بعد دونوں نے مل کر خاتون کی لاش کھیت میں پھینک دی۔ ان کے شوہر کام کے سلسلے میں باہر رہتے تھے۔ پولیس نے دونوں بہوؤں کو گرفتار کرکے قانونی کارروائی کے بعد جیل بھیج دیا۔ خاتون کی بڑی بہو روزہ خاتون زوجہ واحد علی کی تحریری شکایت پر کون تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ خاتون کے چار بیٹے ہیں۔
قتل میں استعمال ہونے والی لاٹھیاں اور درانتی برآمد
خبر کے مطابق بہوؤں شائرہ خاتون اور شبینہ خاتون کے شوہروں کی عدم موجودگی میں گھر میں دوسرے مرد آتے تھے۔ گھر کے ساتھ والے گھر میں رہنے والی ساس نے اس کی مخالفت کی۔ اس کی شکایت وہ اپنے بیٹوں سے بھی کرتی تھی۔ کون پولیس نے دونوں خواتین ملزمان کی نشاندہی پر قتل میں استعمال ہونے والی لاٹھیاں اور درانتی برآمد کر کے کیس کو حل کیا۔