دو منزلہ مکان پہاڑی سے ملبہ گرنے سے ہو گیا زمین بوس، مویشی بھی ہو گئے زندہ دفن
نینی تال کے دڈیلا ٹوک میں ایک دو منزلہ مکان ملبے کی زد میں آ گیا، مویشی دب گئے اور 20 ایکڑ اراضی تباہ ہوگئی۔
Published : September 18, 2025 at 7:19 AM IST
نینی تال، اتراکھنڈ: مانسون کی بارش نے پورے اتراکھنڈ میں تباہی مچا دی ہے۔ نینی تال ضلع میں، 36 گھنٹے سے مسلسل موسلادھار بارش نے باجون گاؤں کے دڈیلا ٹوک میں کافی نقصان پہنچایا ہے، جہاں لینڈ سلائیڈنگ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ پہاڑی سے کٹاؤ کے باعث ملبہ گر گیا، دو منزلہ مکان دب گیا، گاؤں کے گھروں میں بندھے مویشی دب گئے۔ خوش قسمتی سے واقعے کے وقت اہل خانہ گھر میں موجود نہیں تھے جس کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ڈڈیلا ٹوک میں مویشی گھر کے نیچے دب گئے
اطلاعات کے مطابق گڑی کھیت-اکشو موٹر وے کے ساتھ پہاڑی پر مٹی کا تودہ گرنے سے ملبہ دڈیلا ٹوک پر گرا۔ ہریندر سنگھ کی دو منزلہ عمارت، ایک گائے، دو گائے، دو بھینسیں، دو بچھڑے اور ایک گھوڑا دفن ہو گیا۔ ملبے نے تقریباً 20 ایکڑ زرعی اراضی کو بھی تباہ کر دیا، جس سے اس کے خاندان کے لیے روزی روٹی کا بحران پیدا ہو گیا۔ متاثرہ ہریندر سنگھ نے حکومت سے معاوضے کی اپیل کی ہے۔
"گزشتہ سال، 14 ستمبر کو بھی یہاں ملبہ گرا تھا، جس سے اس کے آدھے گھر کو نقصان پہنچا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے، گاؤں والے لینڈ سلائیڈ زون کے لیے مستقل تدارک کے اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کے خدشات پر اب تک توجہ نہیں دی ہے۔ اس سے گاؤں میں آج تباہی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔":-بھوپال سنگھ، مقامی دیہاتی
گاؤں والوں کا خوف
گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ تھوڑی سی بارش بھی انہیں کسی ناخوشگوار چیز سے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتے۔ انہوں نے حکومت سے ان کے تحفظات دور کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے سلائیڈنگ زون کا معاوضہ اور علاج کا مطالبہ کیا ہے۔
"جس علاقے میں ملبہ گرا وہ پہلے سے ہی ایک سلائیڈنگ زون ہے۔ اس سے پہلے، ملبہ گرنے کی وجہ سے کئی خاندانوں کو منتقل کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ PWD، ریونیو اور حیوانات کی ٹیموں کے ساتھ معائنہ کیا گیا ہے۔ جلد سے جلد علاج فراہم کیا جائے گا۔":- نوازش خالق، ایس ڈی ایم
ملبے نے ہر چیز کو زمین بوس کردیا
واضح رہے کہ نینی تال ضلع کے کئی گاؤں انتہائی خطرناک علاقوں میں واقع ہیں۔ مانسون کے اس موسم نے جنہیں خاصا نقصان پہنچایا، بشمول دھرالی اور تھرالی، پوڑی، اور رودرپریاگ کے باسکیدار اور چنا گڑھ، جہاں ملبے نے ہر چیز کو زمین بوس کردیا۔ اسی طرح کے حالات نندا نگر، چمولی میں بھی دیکھے گئے، جہاں بہت سے لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اس بار اس آفت میں کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کئی ابھی تک لاپتہ ہیں۔