مہاراشٹر کے پالگھر میں عمارت گرنے سے دو افراد ہلاک، 9 زخمی - BUILDING COLLAPSES IN PALGHAR

ملبے سے اب تک کم از کم 11 افراد کو نکالا گیا جبکہ ان میں سے دو افراد کو مردہ قرار دیا گیا۔

مہاراشٹر کے پالگھر میں عمارت گرنے سے دو افراد ہلاک، 9 زخمی
مہاراشٹر کے پالگھر میں عمارت گرنے سے دو افراد ہلاک، 9 زخمی (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2025 at 1:02 PM IST

پالگھر: مہاراشٹر کے پالگھر ضلع کے وسائی میں ایک عمارت کا ایک حصہ گرنے سے دو افراد ہلاک اور نو زخمی ہو گئے، ایک اہلکار نے بدھ کو بتایا کہ زخمیوں کو ممبئی کے مضافات میں ویرار اور نالاسوپارہ کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وسائی کے نارنگی روڈ پر واقع چار منزلہ رمابائی اپارٹمنٹ کا پچھلا حصہ 12.05 بجے کے قریب آس پاس کی ایک چاول سے ٹکرا گیا۔

وسائی ویرار سٹی میونسپل کارپوریشن (وی وی ایم سی) کے اہلکار نے بتایا کہ امدادی کارکنوں نے اب تک 11 افراد کو نکال لیا ہے، جن میں سے کچھ شدید زخمی ہیں، اور ان میں سے دو کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائر ڈپارٹمنٹ اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی دو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی ہیں۔

پالگھر کے ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر وویکانند کدم نے کہا کہ رمابائی اپارٹمنٹ کا پچھلا حصہ ملحقہ چاول پر گرا۔ انہوں نے کہا کہ متعدد رہائشی ملبے تلے دب گئے ہیں۔ "بدقسمتی سے، ہم نے 24 سال کی آروہی اومکار جوول اور 1 سال کی اتکرشا جوول کو کھو دیا ہے۔ دونوں ملبے کے نیچے دبے ہوئے پائے گئے اور ہسپتال پہنچنے پر انہیں مردہ قرار دیا گیا۔" انہوں نے کہا کہ "ہماری ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی ملبے کے نیچے نہ پھنسے رہے۔ ہم جدید آلات اور تربیت یافتہ ریسکیو اہلکاروں کا استعمال کرتے ہوئے تلاشی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔"

ہجوم کو کنٹرول کرنے اور جاری کوششوں کو آسان بنانے کے لیے جگہ کے ارد گرد عارضی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹرکچرل انجینئرز عمارت کے باقی حصوں کا بھی مزید خطرے کے لیے جائزہ لے رہے ہیں۔

