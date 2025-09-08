یوپی کے قنوج میں فلسطینی پرچم لہرانے کے الزام میں دو گرفتار
یوپی کے قنوج میں بارہ ربیع الاول کے جلوس کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
By PTI
Published : September 8, 2025 at 2:08 PM IST
قنوج: پولیس نے پیر کو بتایا کہ یہاں بارہ ربیع الاول کے جلوس کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے کے الزام میں دو نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دوسرا چونکہ نابالغ ہے اس لیے اُسے جوینائل ہوم بھیج دیا جائے گا۔
سرکل آفیسر (شہر) ابھیشیک پرتاپ اجیہ نے پیر کے روز بتایا کہ گورسہائی گنج کے علاقے میں بارہ ربیع الاول کے جلوس کے دوران فلسطینی پرچم لہرائے جانے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔
کیس کی تفتیش کے دوران ملزمان کی شناخت 20 سالہ شعیب اور 16 سالہ لڑکے کے طور پر ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اتوار کو دونوں کے خلاف دفعہ 152 (ہندوستان کی خودمختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے والا ایکٹ) اور 196(2) (مذہب، نسل، جائے پیدائش، رہائش، زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا، اور کسی بھی مذہبی عبادت گاہ میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنے یا مذہبی عبادت گاہ میں کسی بھی مذہبی عبادت کی کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے متعصبانہ کام کرنے ) کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ابھیشیک پرتاپ اجیہ نے کہا کہ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ دونوں کو فلسطین کے جھنڈے کہاں سے ملے۔
یوم ولادت رسول ﷺ کے موقع پر بارہ ربیع الاول کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: