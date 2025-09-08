ETV Bharat / state

یوپی کے قنوج میں فلسطینی پرچم لہرانے کے الزام میں دو گرفتار

یوپی کے قنوج میں بارہ ربیع الاول کے جلوس کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔

By PTI

Published : September 8, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read

قنوج: پولیس نے پیر کو بتایا کہ یہاں بارہ ربیع الاول کے جلوس کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے کے الزام میں دو نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دوسرا چونکہ نابالغ ہے اس لیے اُسے جوینائل ہوم بھیج دیا جائے گا۔

سرکل آفیسر (شہر) ابھیشیک پرتاپ اجیہ نے پیر کے روز بتایا کہ گورسہائی گنج کے علاقے میں بارہ ربیع الاول کے جلوس کے دوران فلسطینی پرچم لہرائے جانے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔

کیس کی تفتیش کے دوران ملزمان کی شناخت 20 سالہ شعیب اور 16 سالہ لڑکے کے طور پر ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اتوار کو دونوں کے خلاف دفعہ 152 (ہندوستان کی خودمختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے والا ایکٹ) اور 196(2) (مذہب، نسل، جائے پیدائش، رہائش، زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا، اور کسی بھی مذہبی عبادت گاہ میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنے یا مذہبی عبادت گاہ میں کسی بھی مذہبی عبادت کی کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے متعصبانہ کام کرنے ) کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

ابھیشیک پرتاپ اجیہ نے کہا کہ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ دونوں کو فلسطین کے جھنڈے کہاں سے ملے۔

یوم ولادت رسول ﷺ کے موقع پر بارہ ربیع الاول کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔

