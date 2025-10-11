سفر حج پر بھیجنے کے نام پر 70 لاکھ روپئے وصول لئے، دھوکہ دہی کے الزام میں دو مجرموں کو سزا
جبل پور ہائی کورٹ نے ان مجرموں کو سزا سنائی جنہوں نے حج پر بھیجنے کے بہانے 70 لاکھ روپے کا دھوکہ کیا تھا۔
Published : October 11, 2025 at 2:44 PM IST
جبل پور: ایک عدالت نے عازمین حج کو تقریباً ستر لاکھ روپے کا دھوکہ دینے کے دو ملزمین کو مجرم قرار دیا ہے۔ جسٹس رویندر کمار دھووے کی عدالت نے محمد شمیم انصاری اور محمد غفار کو دو سال قید اور ایک ایک ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
شکایت کنندہ سردار حکیم بابا نے گوہل پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس میں کہا گیا کہ وہ اپنی اہلیہ شمیم بانو، خاندان کے افراد اور دیگر کے ساتھ حج پر جانے کے لیے تیار تھے اس کے لیے انہوں نے ایجنٹس محمد شمیم انصاری اور غفار سے رابطہ کیا۔
ملزم نے 26 افراد کو حج پر بھیجنے کے نام پر 69 لاکھ 60 ہزار روپے لیے
دونوں عازمین کو حج کے لیے مکہ شریف بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے حج ویزا حاصل کرکے اور فی کس 2 لاکھ 90 ہزار روپے کے پیکیج کا وعدہ کرکے ان کا اعتماد حاصل کیا۔ اس کے بعد ملزم شمیم اور غفار نے لوگوں سے محمد ارشد کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کو کہا۔ اکاؤنٹ نمبر حیدرآباد کا تھا۔ لوگوں نے رقم اس میں منتقل کی۔ مزید یہ کہ شمیم اور غفار نے پاسپورٹ بھی لے لیے۔ اس کے باوجود انہیں حج پر نہیں بھیجا گیا اور انہیں حیدرآباد واپس بلایا گیا۔
حیدرآباد کا دفتر بند، 70 لاکھ روپے کا فراڈ پایا گیا
عدالت کو بتایا گیا کہ جب متاثرین حیدرآباد پہنچے اور ملزم شمیم سے ویزہ اور دیگر دستاویزات مانگے تو ملزمان ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ ارشد کے دفتر گئے، لیکن وہ بند تھا۔ مزید یہ کہ ارشد کا پتہ بھی غلط تھا۔ اس کے بعد 8 اگست 2018 کو ان کے پاسپورٹ کورئیر کے ذریعے جبل پور میں ان کے گھر پہنچا دیے گئے۔ اس طرح شمیم اور غفار نے حج کے نام پر 26 لوگوں سے 69.60 لاکھ روپے کا فراڈ کیا۔