راہول گاندھی کو جھٹکا: الہ آباد ہائی کورٹ نے 'سکھ پگڑی' ریمارکس کیس میں درخواست مسترد کردی
ہائیکورٹ کے فیصلہ کے بعد امریکی دورے کے دوران سکھوں سے متعلق راہل گاندھی کے مبینہ ریمارکس پر مقدمے کی سماعت کی راہ ہموار ہوگئی۔
Published : September 26, 2025 at 4:25 PM IST
پریاگراج : الہ آباد ہائی کورٹ نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کی جانب سے دائر کی گئی نظرثانی کی درخواست خارج کر دی۔ یہ درخواست وارانسی کی خصوصی MP/MLA عدالت کے حکم کو چیلنج کرتی تھی۔ جسٹس سمیر جین کے اس فیصلے سے راہل گاندھی کے خلاف مقدمے کی سماعت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔
راہل گاندھی کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا۔ یہ معاملہ راہل گاندھی کے امریکہ میں سکھوں کے بارے میں مبینہ ریمارکس سے جڑا ہے۔ ستمبر 2024 میں انہوں نے مبینہ طور پر سکھوں کی حفاظت پر سوال اٹھائے تھے۔ شکایت کنندہ ناگیشور مشرا نے ان ریمارکس کو "اشتعال انگیز" قرار دیا تھا۔
ناگیشور مشرا نے سارناتھ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرانے کی درخواست کی۔ پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج نہ ہونے پر وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس گئے۔ مجسٹریٹ نے مرکزی حکومت کی اجازت کے بغیر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا۔
اس کے بعد خصوصی عدالت میں نظرثانی کی درخواست دائر کی گئی۔ خصوصی عدالت نے مجسٹریٹ کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے واپس بھیج دیا۔ راہول گاندھی نے اسی حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔
راہل گاندھی کے وکیل گوپال سوروپ چترویدی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ کی تاریخ بھی درج نہیں تھی اور یہ درخواست صرف خبروں پر مبنی تھی۔ ان کے مطابق، کوئی فوجداری مقدمہ نہیں بنتا۔
ریاستی حکومت اور مدعی کے وکلاء نے دلیل دی کہ خصوصی عدالت نے درخواست کو دوبارہ سماعت کے لیے واپس بھیجا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ جرم ہوا ہے یا نہیں، تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگا۔ ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے۔
ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، وارانسی کی خصوصی عدالت میں مقدمے کی سماعت جاری رہے گی۔ مجسٹریٹ کی عدالت اب یہ جانچے گی کہ کیا الزامات جرم کی تشکیل کرتے ہیں اور تحقیقات کا حکم دے سکتی ہے۔ حقائق اور شواہد جمع کیے جائیں گے۔