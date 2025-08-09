Essay Contest 2025

شوہر نے بیوی اور دو بچوں کو قتل کر دیا، علاقے میں سنسنی پھیل گئی - TRIPAL MURDER IN KARAWAL NAGAR

دہلی کے کراول نگر علاقے میں ایک باپ نے اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ پولیس تفتیش میں مصروف ہے۔

شوہر نے بیوی اور دو بچوں کو قتل کر دیا،علاقے میں سنسنی پھیل گئی
شوہر نے بیوی اور دو بچوں کو قتل کر دیا،علاقے میں سنسنی پھیل گئی ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 12:02 PM IST

نئی دہلی: دہلی کے کراول نگر علاقے میں آج ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں پردیپ نامی شخص نے اپنی بیوی اور دو معصوم بیٹیوں کا بے دردی سے قتل کردیا۔ مرنے والوں میں ملزم کی بیوی کے ساتھ ساتھ 5 اور 7 سال کی دو بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ واقعہ کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔

ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ صبح اس وقت پیش آیا جب گھر والے گھر پر موجود تھے۔ پولیس کے مطابق ملزم پردیپ نے کسی نامعلوم وجہ سے غصے میں آکر پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اپنی دو معصوم بیٹیوں کو قتل کردیا۔ قتل کے بعد ملزمان گھر سے فرار ہوگئے۔

مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔

گھر سے چیخ و پکار کی آواز سن کر مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ تھانہ کراول نگر پولیس موقع پر پہنچی اور دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی، جہاں تینوں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوعہ کو سیل کرکے فرانزک ٹیم کو بلایا اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کردیئے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں اور آس پاس کے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں گھریلو جھگڑے کا شبہ ہے تاہم پولیس تمام ممکنہ زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے۔

مزید پڑھیں: بے درد بیوی، عاشق کے ساتھ مل کر رچی سازش، کوڈ ورڈز میں دیا شوہر کا لوکیشن، موقع ملتے ہی گلا کاٹ دیا

کراول نگر میں اس المناک تہرے قتل نے علاقے کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پڑوسیوں کے مطابق پردیپ کا رویہ پچھلے کچھ دنوں سے چڑچڑا سا ہو گیا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔

پولیس نے تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد ہی واقعے کی اصل وجہ سامنے آئے گی۔ فی الحال کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔

