شوہر نے بیوی اور دو بچوں کو قتل کر دیا،علاقے میں سنسنی پھیل گئی

نئی دہلی: دہلی کے کراول نگر علاقے میں آج ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں پردیپ نامی شخص نے اپنی بیوی اور دو معصوم بیٹیوں کا بے دردی سے قتل کردیا۔ مرنے والوں میں ملزم کی بیوی کے ساتھ ساتھ 5 اور 7 سال کی دو بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ واقعہ کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔
ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ صبح اس وقت پیش آیا جب گھر والے گھر پر موجود تھے۔ پولیس کے مطابق ملزم پردیپ نے کسی نامعلوم وجہ سے غصے میں آکر پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اپنی دو معصوم بیٹیوں کو قتل کردیا۔ قتل کے بعد ملزمان گھر سے فرار ہوگئے۔
مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔
گھر سے چیخ و پکار کی آواز سن کر مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ تھانہ کراول نگر پولیس موقع پر پہنچی اور دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی، جہاں تینوں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوعہ کو سیل کرکے فرانزک ٹیم کو بلایا اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کردیئے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں اور آس پاس کے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں گھریلو جھگڑے کا شبہ ہے تاہم پولیس تمام ممکنہ زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے۔
کراول نگر میں اس المناک تہرے قتل نے علاقے کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پڑوسیوں کے مطابق پردیپ کا رویہ پچھلے کچھ دنوں سے چڑچڑا سا ہو گیا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔
پولیس نے تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد ہی واقعے کی اصل وجہ سامنے آئے گی۔ فی الحال کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔