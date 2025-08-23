ETV Bharat / state

ججز کی توہین کا رجحان بڑھ رہا ہے، تلنگانہ ہائیکورٹ کا سخت تبصرہ - INSULTING JUDGES ON THE RISE

توہین عدالت کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس موسمی بھٹاچاریہ نے کہاکہ غیرمطمئن وکلاء اور مدعیان ججز کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 23, 2025 at 2:42 PM IST

حیدرآباد: ججوں کی توہین کے بڑھتے ہوئے رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، تلنگانہ ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ غیر مطمئن وکلاء اور مدعیان بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اور ججوں پر مقدمات سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جسٹس موسمی بھٹاچاریہ نے تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع کے گوپن پلی میں اراضی تنازعہ سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ یکطرفہ الزامات کے ذریعے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنا انصاف کے نظام کو کمزور کرتا ہے۔

اس معاملے میں ایک پیڈی راجو کی شکایت پر ریونت ریڈی کو ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ درخواست کی سماعت کرنے والے جسٹس بھٹاچاریہ نے قبل ازیں ریڈی کے خلاف درج ایس سی / ایس ٹی کیس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ شکایت کنندہ نے دلیل دی کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پہلے ہی دائر کی جا چکی ہے اس لیے ہائی کورٹ کو فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ تاہم درخواست مسترد کر دی گئی۔

جب پیڈی راجو نے کیس کی منتقلی کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کیا تو عدالت عظمیٰ نے بھی ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان کے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ جج متعصب تھے اور انہوں نے مناسب سماعت کی اجازت نہیں دی۔ اس کا سنجیدگی سے جائزہ لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے پیڈی راجو اور دو وکلاء رتیش پاٹل اور نتن مہیشرام کے خلاف از خود توہین عدالت کی کارروائی شروع کی۔

جب معاملہ ہائی کورٹ میں واپس آیا تو عدالت نے تینوں کو غیر مشروط معافی مانگنے کی ہدایت دی۔ جمعہ کو، انہوں نے معافی کا حلف نامہ داخل کیا اور جسٹس بھٹاچاریہ کے سامنے پیش ہوئے، جسے قبول کر لیا گیا۔ عدالتی وقار کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جسٹس بھٹاچاریہ نے کہا کہ جج کے خلاف تعصب کے ذاتی الزامات سے عدالت اور وکلاء کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے میں وکلاء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ بدنام نہ ہو۔"

جسٹس بھٹاچاریہ نے مزید واضح کیا کہ توہین عدالت کی دفعات انتقامی کارروائی کے لیے نہیں ہیں۔ عدالت اپنی طاقت سے انتقامی کارروائی کے لیے سزا نہیں دیتی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ توہین عدالت کی کارروائی کا مقصد انصاف کے معیار کو برقرار رکھنا ہے۔" انہوں نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف انڈیا کا شکریہ ادا کیا۔

