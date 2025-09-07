موٹر سائیکل، کار اور ٹرک۔۔ تین گاڑیوں میں تصادم سے تین بھائی جاں بحق، گاڑیاں پولیس کے قبضے میں
کرناٹک میں بھیانک سڑک حادثے میں تین بھائی میران، فیصل اور ریاض جاں بحق ہو گئے۔
Published : September 7, 2025 at 3:54 PM IST
چامراج نگر: کرناٹک کے چامراج نگر میں ہفتہ کو ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ ٹرک، کار اور موٹر سائیکل کی ٹکر سے سڑک پر افراتفری مچ گئی۔ اس خوفناک حادثے میں تین بھائیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ایک اور لڑکا اسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس نے تینوں گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا۔ تین بھائیوں کی ایک ساتھ موت سے ماحول سوگوار ہو گیا۔
واقعہ کیا ہے:
یہ حادثہ چامراج نگر کے گیل پور بائی پاس کے قریب پیش آیا۔ ہفتہ کو چار لڑکے موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اس کے بعد بنگلورو سے تلواڑی جا رہی ایک کار نے انہیں ٹکر مار دی۔ موٹر سائیکل ٹرک کے نیچے دب گئی۔
اس واقعے میں ایک لڑکا موقع پر ہی دم توڑ گیا، جب کہ دو دیگر شدید زخمی لڑکوں نے اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک اور لڑکا زخمی ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔
مرنے والوں کے نام:
چامراج نگر کے کے پی محلے کا میران (10) کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ میران کے بڑے بھائی فیصل اور ریاض، جن کی حالت تشویشناک تھی، میسور کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ ایک اور لڑکا عدنان پاشا زیر علاج ہے۔
پولیس نے بتایا کہ کار ڈرائیور سری کانت (22) اور مانی کانت (45) حادثے میں زخمی ہوگئے اور ان کا سی آئی ایم ایس اسپتال میں علاج کیا جارہا ہے۔ کار میں سوار افراد اصل میں شو لاپور کے رہنے والے تھے، ایک پرائیویٹ ٹیکسی میں تمل ناڈو کے تلاوادی جا رہے تھے۔
پولیس نے مقدمہ درج کر لیا:
چامراج نگر ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر بی ٹی۔ کویتا نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور آس پاس کے لوگوں سے واقعہ کے بارے میں دریافت کیا۔ چامراج نگر ٹریفک پولیس اسٹیشن نے تین گاڑیوں کو ضبط کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے۔
