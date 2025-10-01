مظفر نگر میں المناک حادثہ؛ کار سڑک کے کنارے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی، ہریانہ کے ایک ہی خاندان کے چھ افراد ہلاک
کنبہ کے افراد مردے کی استھیاں (راکھ) کو بہانے کے لیے کرنال سے ہریدوار جا رہے تھے۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے۔
Published : October 1, 2025 at 1:20 PM IST
مظفر نگر، اترپردیش: ہریانہ کے کرنال سے ایک خاندان کو لے کر ایک کار جو راکھ وسرجن کے لیے ہری دوار جا رہی تھی، مظفر نگر کے تیٹاوی گاؤں میں حادثہ کا شکار ہو گئی۔ تیز رفتار کار ہائی وے کے کنارے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار کے ٹکڑے ہو گئے۔ گاڑی میں کل سات افراد سوار تھے۔ ان میں سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد سمیت چھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں تین خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ حادثے کے بعد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امیش مشرا اور ایس ایس پی سنجے کمار ورما بھی جائے وقوعہ پر پہنچے۔ ایس ایس پی کے مطابق ٹرک ڈرائیور کی تلاش جاری ہے اور سڑک کنارے ٹرک پارک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
جو لوگ گاڑی میں تھے سوار
دراصل کرنال کے فرید پور گاؤں کے رہنے والے مہندر جونیجا کی کچھ دن پہلے کینسر سے موت ہو گئی تھی۔ یہ خاندان اپنی راکھ کو گنگا میں ڈبونے کے لیے کار سے ہریدوار کے لیے روانہ ہوا تھا۔ کار میں مہندر کا بیٹا پیوش، بیوی موہنی، بیٹا ہاردک، بیٹی انجو، بھائی راجیندر اور بھتیجا وکی سوار تھے۔ شیوا گاڑی چلا رہا تھا۔
مقامی لوگوں کی مدد سے پولیس کا ریسکیو
بدھ کی صبح تقریباً 7 بجے پانی پت-ختیما ہائی وے پر ٹیٹاوی علاقے میں ایک کار سڑک کے کنارے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثہ ہوتے ہی چیخ و پکار مچ گئی۔ قریبی علاقوں سے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ پولیس کو بھی واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے پولیس نے کار میں سوار تمام افراد کو باہر نکالا۔ تب تک ہاردک کے علاوہ سبھی کی موقع پر ہی موت ہو چکی تھی۔
فوگانہ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس روپالی راؤ
پولیس نے زخمی ہاردک کو اسپتال بھیج دیا ہے۔ اس کی حالت تشویشناک ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے ان کے اہل خانہ کو مطلع کر دیا ہے۔ فوگانہ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس روپالی راؤ نے بتایا کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور حادثے کی تحقیقات کی جارہی ہے۔
سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار
بتایا گیا ہے کہ اس دوران اہل خانہ بھی مظفر نگر پہنچ گئے ہیں۔ اسی بیچ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی مظفر نگر میں سڑک حادثہ کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور حکام کو زخمیوں کا مناسب علاج یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔