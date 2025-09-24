مہاراشٹرا میں NEET ٹاپر نے خودکشی کرلی، انوراگ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا!
ایک طالب علم جس نے ملک کے سب سے مشکل امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی، اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا۔
Published : September 24, 2025 at 7:19 PM IST
ممبئی : مہاراشٹر کے نواریگاؤں سے ایک دلخراش خبر سامنے آئی ہے۔ 19 سالہ انوراگ بورکر نے NEET امتحان میں 99.99 فیصد نمبر حاصل کرنے کے باوجود خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں صدمے کا باعث بنا ہے۔ انوراگ، جو نواریگاؤں کے تاجروں کی ایسوسی ایشن کے صدر انیل بورکر کا بیٹا تھا، نے NEET UG-2025 میں OBC کیٹیگری میں 1,475 واں رینک حاصل کیا تھا۔ ان کا مستقبل انتہائی روشن نظر آ رہا تھا۔
انوراگ کو اتر پردیش کے گورکھپور ضلع کے ایک مشہور میڈیکل کالج میں داخلہ ملنے والا تھا۔ وہ منگل کی صبح گھر سے کالج کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ ان کے والدین اور خاندان کے افراد بہت خوش تھے۔ لیکن صبح 4 بجے جب انوراگ کی والدہ انہیں جگانے گئیں تو انہیں ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ انوراگ اپنے گھر پر مردہ پایا گیا۔ اس خبر نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔
اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی سندھیواہی پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سندھیواہی رورل ہسپتال بھیجا گیا۔ بعد ازاں انوراگ کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ پولیس اہلکار کنچن پانڈے نے بتایا کہ انوراگ بورکر کا ایک خودکشی نوٹ ملا ہے۔ اس نوٹ میں انوراگ نے لکھا تھا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا۔ پولیس کے مطابق، خودکشی نوٹ کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ انوراگ نے پڑھائی اور کیریئر کے دباؤ کی وجہ سے اپنی جان لی۔
خودکشی کوئی حل نہیں
اگر آپ خودکشی کے خیالات کا شکار ہیں، یا کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں، تو براہ کرم مدد طلب کریں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سننے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ مدد کے لیے، سنیہا فاؤنڈیشن کو 04424640050 پر کال کریں (24x7 دستیاب) یا ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن iCall پر 9152987821 پر رابطہ کریں (پیر تا ہفتہ، صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب)۔ اپنی زندگی کو ایک اور موقع دیں، مدد ہمیشہ دستیاب ہے۔