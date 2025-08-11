بجنور: اترپردیش شیوالا کلاں تھانہ حلقے کے سرکتھل گاؤں میں اتوار کو پیش آئے ایک حادثے کی وجہ سے پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کنویں میں گرنے والے دو بھائیوں سمیت تین نوجوان دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔
ہمانشو اور کیش چھترپال کو بچانے گئے تھے: چاند پور کے سی او دیش دیپک نے بتایا کہ اتوار کی صبح تقریباً 11 بجے گاؤں کا رہنے والا چھترپال سنگھ موٹر چیک کرنے کے لیے اپنے کھیت میں کنویں میں گیا تھا۔ اس دوران وہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ موقع پر موجود کشیش اور اس کا حقیقی بھائی ہمانشو چھترپال کو بچانے کے لیے کنویں میں اتر گئے۔
تینوں کی موت زہریلی گیس سے ہوئی: زہریلی گیس سے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ وہاں موجود ایک نوجوان چیتن نے تینوں کو بے ہوش دیکھ کر خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اس کے بعد گاؤں والے فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے رسی کی مدد سے تینوں کو باہر نکالا اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر (CHC) لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے تینوں کو مردہ قرار دے دیا۔
مزید پڑھیں: جادو ٹونے کے شک میں ایک شخص کو اغوا کیا، پہلے زبان کاٹ دی پھر پرائیویٹ پارٹ، وجہ آپ کو چونکا دے گی
گاؤں میں سوگ کا ماحول: چاند پور کے سی او دیش دیپک نے بتایا کہ اس حادثے میں دو بھائیوں سمیت تین نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ تینوں کی موت کنویں میں زہریلی گیس بھرنے سے ہوئی۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد پورے گاؤں میں سوگ کا ماحول ہے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے ایک دردناک سبق بن گیا ہے۔