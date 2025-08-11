ETV Bharat / state

بجنور میں کنویں میں گرنے سے دو بھائیوں سمیت تین نوجوانوں کی دم گھٹنے سے موت - TWO BROTHERS DIED OF SUFFOCATION

چاند پور کے سی اودیش دیپک کے مطابق یہ حادثہ کنویں میں زہریلی گیس بھرنے کی وجہ سے پیش آیا۔

بجنور میں کنویں میں گرنے سے دو بھائیوں سمیت تین نوجوانوں کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی
بجنور میں کنویں میں گرنے سے دو بھائیوں سمیت تین نوجوانوں کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read

بجنور: اترپردیش شیوالا کلاں تھانہ حلقے کے سرکتھل گاؤں میں اتوار کو پیش آئے ایک حادثے کی وجہ سے پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کنویں میں گرنے والے دو بھائیوں سمیت تین نوجوان دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔

ہمانشو اور کیش چھترپال کو بچانے گئے تھے: چاند پور کے سی او دیش دیپک نے بتایا کہ اتوار کی صبح تقریباً 11 بجے گاؤں کا رہنے والا چھترپال سنگھ موٹر چیک کرنے کے لیے اپنے کھیت میں کنویں میں گیا تھا۔ اس دوران وہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ موقع پر موجود کشیش اور اس کا حقیقی بھائی ہمانشو چھترپال کو بچانے کے لیے کنویں میں اتر گئے۔

تینوں کی موت زہریلی گیس سے ہوئی: زہریلی گیس سے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ وہاں موجود ایک نوجوان چیتن نے تینوں کو بے ہوش دیکھ کر خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اس کے بعد گاؤں والے فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے رسی کی مدد سے تینوں کو باہر نکالا اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر (CHC) لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے تینوں کو مردہ قرار دے دیا۔

مزید پڑھیں: جادو ٹونے کے شک میں ایک شخص کو اغوا کیا، پہلے زبان کاٹ دی پھر پرائیویٹ پارٹ، وجہ آپ کو چونکا دے گی

گاؤں میں سوگ کا ماحول: چاند پور کے سی او دیش دیپک نے بتایا کہ اس حادثے میں دو بھائیوں سمیت تین نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ تینوں کی موت کنویں میں زہریلی گیس بھرنے سے ہوئی۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد پورے گاؤں میں سوگ کا ماحول ہے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے ایک دردناک سبق بن گیا ہے۔

بجنور: اترپردیش شیوالا کلاں تھانہ حلقے کے سرکتھل گاؤں میں اتوار کو پیش آئے ایک حادثے کی وجہ سے پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کنویں میں گرنے والے دو بھائیوں سمیت تین نوجوان دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔

ہمانشو اور کیش چھترپال کو بچانے گئے تھے: چاند پور کے سی او دیش دیپک نے بتایا کہ اتوار کی صبح تقریباً 11 بجے گاؤں کا رہنے والا چھترپال سنگھ موٹر چیک کرنے کے لیے اپنے کھیت میں کنویں میں گیا تھا۔ اس دوران وہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ موقع پر موجود کشیش اور اس کا حقیقی بھائی ہمانشو چھترپال کو بچانے کے لیے کنویں میں اتر گئے۔

تینوں کی موت زہریلی گیس سے ہوئی: زہریلی گیس سے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ وہاں موجود ایک نوجوان چیتن نے تینوں کو بے ہوش دیکھ کر خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اس کے بعد گاؤں والے فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے رسی کی مدد سے تینوں کو باہر نکالا اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر (CHC) لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے تینوں کو مردہ قرار دے دیا۔

مزید پڑھیں: جادو ٹونے کے شک میں ایک شخص کو اغوا کیا، پہلے زبان کاٹ دی پھر پرائیویٹ پارٹ، وجہ آپ کو چونکا دے گی

گاؤں میں سوگ کا ماحول: چاند پور کے سی او دیش دیپک نے بتایا کہ اس حادثے میں دو بھائیوں سمیت تین نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ تینوں کی موت کنویں میں زہریلی گیس بھرنے سے ہوئی۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد پورے گاؤں میں سوگ کا ماحول ہے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے ایک دردناک سبق بن گیا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

THREE YOUTHS INCLUDING TWO BROTHERSTHREE YOUTHS DIED IN BIJNORبجنور میں تین نوجوانوں کی موتTWO BROTHERS DIED OF SUFFOCATION

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.