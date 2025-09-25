تلنگانہ میں تین نابالغ طالبات کی عصمت دری، 4 گرفتار
تین نابالغ طالبات 20 ستمبر کو اسکول میں بتکماں کی تقریبات میں شرکت کے لیے اپنے گھروں سے نکلی تھیں۔
حیدرآباد: تلنگانہ میں یادادری بھونگیر ضلع کے یادگیری گٹہ میں تین نوجوانوں نے نویں جماعت کی تین لڑکیوں کو بہلا پھسلاکر ہوٹل لئے گئے اور وہاں انہوں نے تینوں نابالغ لڑکیوں کی عصمت دری کی۔ حیدرآباد واپس آنے کے بعد متاثرین نے خوفناک تجربہ اپنے والدین کو سنایا جنہوں نے اس معاملے کی اطلاع الوال پولیس اسٹیشن کو دی۔
قبل ازیں لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع پولیس کو دی گئی تھی جس کے بعد ہفتہ کو مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ نابالغ لڑکیاں 20 ستمبر کو اسکول میں بتکماں کی تقریبات کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھیں۔ وہ مانکیشوری نگر کے مدھو (19) سے ملنے کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کے علاقے گئیں، جو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں کنٹریکٹ ملازم کے طور پر کام کرتا ہے۔
مدھو نے نابالغ لڑکیوں سے ملاقات کے دوران اپنے دوستوں گڈم ومسی اراوِند (22) اور نیرج (21) کو ملیشور نگر سے بلایا۔ ان سب نے ایک ہوٹل میں اکٹھے لنچ کیا۔ جیسے جیسے لڑکیوں کا لڑکوں پر اعتماد بڑھتا گیا، وہ انہیں تفریحی سیر کے لیے بس کے ذریعے یادگیری گٹہ لے گئیں۔ وہاں انہوں نے ایک لاج میں تین الگ الگ کمرے بک کرائے اور لڑکیوں کی عصمت دری کی۔
اتوار کی شام لڑکیوں کو تارناکہ لایا گیا اور یہاں چھوڑ دیا۔ اگرچہ متاثرین نے ابتدا میں خوف کی وجہ سے واقعہ کو ظاہر کرنے سے گریز کیا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کے بارے میں اپنے والدین کو آگاہ کیا۔ الوال پولیس متاثرین کو مشاورت کے لیے کونسلنگ سنٹر لے گئی۔ میڈیکل ٹیسٹ میں ان کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیس نے لاج کے مالک سومیش کے ساتھ تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے ریمانڈ میں بھیج دیا۔