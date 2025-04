ETV Bharat / state

گھریلو جھگڑے کے بعد ایک شخص ریلوے پٹری پر پہنچا، سمجھانے آئے بھائی اور بیٹی بھی ٹرین کی زد میں آگئے، تینوں کی موت - THREE PEOPLE HIT BY TRAIN IN JAIPUR

راجستھان کے جے پور کا کھوہ ناگوریان پولیس اسٹیشن ( ETV Bharat )

جے پور: راجستھان کی راجدھانی میں ٹرین کی زد میں آکر دو بھائی اور ایک بیٹی کی موت ہوگئی۔ پولیس نے تینوں افراد کی لاشیں اسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دی گئی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یہ افسوسناک واقعہ جے پور کے کھوہ ناگوریان تھانہ حلقے میں سی بی آئی گیٹ پر پیش آیا جہاں ایک شخص خودکشی کے ارادے سے ریلوے ٹریک پر پہنچا اور کافی دیر تک ٹرین کا انتظار کرتا رہا۔ اسی بیچ اس کی بیٹی اور بھائی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ خودکشی کرنے آئے شخص نے ٹرین کو آتا دیکھ کر پٹری پر چھلانگ لگا دی۔ اسے بچانے کے لیے اس کی بیٹی اور بھائی آگے بڑھے لیکن ٹرین کی زد میں آکر تینوں کی موت ہوگئی۔ کھوہ ناگوریان پولیس اسٹیشن کے افسر اوم پرکاش ماتوا نے بتایا کہ یہ واقعہ اتوار کی دیر رات پیش آیا۔ ابتدائی جانچ میں معلوم ہوا کہ گھریلو جھگڑے کی وجہ سے سمت نام کا شخص خودکشی کرنے کے لیے سی بی آئی گیٹ کے قریب ٹرین کی پٹری پر پہنچا تھا۔ اس کی بیٹی نیشا اور بھائی گنیش بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ٹرین کو آتے دیکھ کر سمت نے پٹری پر چھلانگ لگا دی۔ جب اسے بچانے کے لیے اس کی بیٹی نیشا اور بھائی گنیش پٹری کی طرف دوڑے تو تینوں ٹرین کی زد میں آ گئے۔ پولیس سٹیشن آفیسر متوا کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی لاشوں کو ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔ پولیس نے قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے۔

