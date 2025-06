ETV Bharat / state

جے پور میں انٹرکاسٹ شادی پر نوجوان کا قتل، تین گرفتار - INTERCASTE MARRIAGE IN JAIPUR

Published : June 25, 2025 at 7:35 PM IST

By ETV Bharat Urdu Team

پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے شاہ پورہ میں اے ٹی ایم سے نکالی گئی رقم سے کپڑے خریدے تھے۔ وہاں سے وہ رنگاس کے لیے روانہ ہوئے۔ پولیس ٹیمیں رنگاس، کھٹوشیام جی، سیکر اور سالاسر بالاجی کے لیے روانہ ہوئیں۔ ملزمین کی بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، کھٹوشیام جی مندر اور سالاسر بالاجی مندر میں تلاشی لی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد، انہیں چتور گڑھ کے سانوالیا سیٹھ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا۔

پولیس ٹیم کو اجمیر اور سنوالیہ سیٹھ روانہ کیا گیا۔ ملزمان چتور گڑھ سے جے پور کے لیے روانہ ہوئے۔ پولیس ٹیم نے اس بس کا پیچھا کیا جس میں ملزم سوار ہوا تھا اور جے پور میں سواریہ سیٹھ بس ٹریولز سے فرار ہوتے ہوئے اوم پرکاش اور اجے کو پکڑ لیا۔ ملزم کو فرار ہونے میں مدد دینے والے رنجیت کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔