تمل ناڈو: کار حادثے میں تین دوست ہلاک، دو نے کھڑکی کے شیشے توڑ کر بچائی جان، دیکھیں ویڈیو

چنئی سے پانچ دوست چھٹیاں منانے مُنار جا رہے تھے۔ کار وِلو پورم ضلع میں چنئی تریچی قومی شاہراہ پر حادثے کا شکار ہو گئی۔

Three friends killed in car accident on Chennai Trichy highway in Villupuram of Tamil Nadu Urdu News
حادثے کے بعد کار جل گئی (TV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 8:06 AM IST

3 Min Read
ویلوپورم، تمل ناڈو: تمل ناڈو کے ولوپورم ضلع میں وکراوندی کے قریب چنئی-تریچی قومی شاہراہ پر جمعرات کو ایک کار حادثے کا شکار ہوگئی۔ حادثے میں کار میں سوار تین دوست ہلاک ہوگئے۔ تینوں دوست چھٹیاں منانے چنئی سے مُنار جا رہے تھے۔ وکراونڈی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

Three friends killed in car accident on Chennai Trichy highway in Villupuram of Tamil Nadu Urdu News
حادثے کے بعد جلی ہوئی کار کا منظر (TV Bharat Tamil Nadu)

پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق چنئی سے پانچ دوست جمعرات کی صبح ایک کار میں چھٹی منانے کے لیے مُنار کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ ولوپورم ضلع کے وکراوندی کے قریب پہنچے تو ڈرائیور کو نیند آگئی اور کار ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور شعلہ پوش گئی۔ کار میں آگ لگنے کا ایک اور سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کار مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے بھی ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ جس کے سبب پانچ افراد اندر ہی پھنس گئے۔

ہائی وے پر گاڑی کو آگ لگ گئی (TV Bharat Tamil Nadu)

دیپک اور عبدالعزیز، شمس الدین، رشی اور موہن دوست

پولیس کے مطابق حادثے کے چند منٹوں میں کار میں آگ لگ گئی۔ دیپک اور عبدالعزیز، چنئی کے تھروواللیکنی علاقے کے رہنے والے، جو اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے، انہیں تیز جھٹکا لگا۔ وہ فوراً سامنے کی کھڑکی توڑ کر باہر نکل گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تین دیگر دوست شمس الدین، رشی اور موہن کی دم گھٹنے سے موقع پر ہی موت ہوگئی۔ انہیں بچایا نہیں جا سکا۔

کار سے تین افراد کی لاشیں نکالی گئیں

حکام نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی وکراونڈی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور کار سے تینوں افراد کی لاشیں نکالیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والے دیپک اور عبدالعزیز کو بچا لیا گیا اور علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ صبح سویرے ہونے والے حادثے نے چنئی-تریچی قومی شاہراہ پر آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت تک ٹریفک میں خلل پڑا۔

TAGGED:

CAR ACCIDENT IN TAMIL NADUCAR ACCIDENT IN VILLUPURAMTOURIST CAR ACCIDENT IN TAMIL NADUVIKRAVANDI CAR ACCIDENTTAMIL NADU CAR ACCIDENT

