ایمرجنسی سے بھی بدتر حالات ہیں! بنگالیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پر ممتا بنرجی کا شدید ردعمل - THIS IS WORSE THAN THE EMERGENCY

کولکاتا : مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کے روز بی جے پی زیرقیادت مرکز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ملک بھر میں بنگالی بولنے والوں کو ہراساں کرنے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے بھگوا پارٹی کو خبردار کیا کہ اگر اس طرح کے واقعات کو نہیں روکا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ بدھ کو کالج اسکوائر سے ڈورینا کراسنگ تک ایک طویل جلوس کے بعد چیف منسٹر نے متعدد مسائل پر مرکز اور بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہاکہ "بنگالیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ صرف ایک ایمرجنسی نہیں ہے، یہ ایمرجنسی سے بھی بدتر ہے۔ یہ کوئی سپر ایمرجنسی بھی نہیں ہے، یہ ایک خوفناک بدانتظامی کی شکل اختیار کر رہی ہے۔" دہلی، بہار، مہاراشٹر اور اڈیشہ کی مثالیں دیتے ہوئے ممتا نے الزام لگایا کہ ان تمام ریاستوں میں بنگالی بولنے والوں کو روزانہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ دہلی میں بنگالیوں کے پانی کی لائن اور بجلی کے کنکشن کاٹ دیے گئے ہیں۔ آسام حکومت بنگالی بولنے والوں کو نوٹس بھیج رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ "کیا بنگالی زبان ایک جرم ہے؟ اگر آپ بنگالی بولیں گے تو آپ کو حراستی کیمپوں میں بھیج دیا جائے گا؟‘۔ ممتا نے مودی حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "مرکزی حکومت نے خفیہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ ہم اسے چیلنج کریں گے۔ یہ بنگالیوں کے خلاف سازش ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو مجھے حراستی کیمپ میں لے جائیں۔ میں اب زیادہ سے زیادہ بنگالی بولوں گی۔" انہوں نے بی جے پی کو خبردار کرتے ہوئے کہاکہ "آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو ردعمل کیسا ہوگا؟ اس بار، ایک کھیل ہوگا، تیار رہو!" ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بھی پیغام دیا۔ انہوں نے کہاکہ "جب ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کا کام شروع ہوتا ہے، چاہے اس میں ایک دن بھی لگ جائے، آپ کو اپنا نام ووٹر لسٹ میں ضرور درج کرانا چاہیے۔" آخر میں وزیر اعلیٰ نے اڈیشہ میں بنگالی سیاحوں پر مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہاں بنگالیوں پر مظالم ہوتے ہیں تو یہاں سے بھی احتجاج کیا جائے گا۔

ریلی میں ابھیشیک بنرجی، فرحاد حکیم، اروپ بسواس سمیت پارٹی کے اعلیٰ لیڈرز نے شرکت کی۔ اس ریلی میں بڑی تعداد میں کارکنوں کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ آج کی میٹنگ میں بنگالیوں کو ہراساں کیے جانے کے خلاف بڑے پیمانہ پر احتجاج کیا گیا۔