Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

گھر میں ڈکیتی ہو رہی تھی مالک پہنچا، چوروں نے ساتھی کو گولی مار دی - KAIMUR THIEF SHOT DEAD

کیمور میں چوری کرنے والے چوروں نے گھر کے مالک کے آتے ہی گھبراہٹ میں فائرنگ شروع کر دی۔ گولی ساتھی چور کو لگی۔

گھر میں ڈکیتی ہو رہی تھی مالک پہنچا، چوروں نے ساتھی کو گولی مار دی
گھر میں ڈکیتی ہو رہی تھی مالک پہنچا، چوروں نے ساتھی کو گولی مار دی ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 7, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read

کیمور: بہار کے کیمور میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے جس میں چوری کرنے آئے ایک چور کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ واقعہ ضلع کے بھگوان پور تھانہ علاقہ کے رادھا کھڈ گاؤں کا ہے۔ وکیل آدتیہ سنگھ کے گھر میں سات مسلح چور چوری کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ پھر گھر کا سربراہ آتا ہے اور چور گھبراہٹ میں آگ لگا دیتے ہیں۔

جب گھر کا مالک پہنچا تو چور گھبرا گئے: جب پڑوسیوں کو چوری کے دوران کوئی اشارہ ملا تو انہوں نے وکیل آدتیہ سنگھ کے بھائی لوہا سنگھ کو اطلاع دی۔ لوہا سنگھ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ تین چور گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور باقی اندر چوری کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے الارم بجایا، چوروں نے فائرنگ شروع کردی۔ اس دوران ایک چور کو گولی لگی جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ باقی چور سامان لے کر بھاگ گئے۔

پہلے بھی تین بار ہو چکی ہے چوریاں: وکیل آدتیہ سنگھ نے کہا کہ ان کے اور ان کے بھائی کے گھر میں پہلے بھی تین بار چوری ہو چکی ہے، لیکن پولیس نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بار پھر چوروں نے گھر کو نشانہ بنایا لیکن بھائی کی ذہانت سے ایک چور پکڑا گیا تاہم چوروں کی فائرنگ سے اس کا اپنا ساتھی چل بسا۔

"میرے گھر میں تین بار چوری ہوئی لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو گرفتار کیا، گزشتہ رات چوری کی اطلاع ملنے پر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چور میرے بھائی کے گھر کو لوٹ رہے ہیں، دروازے پر تین چور بیٹھے تھے، جب ہم نے الارم بجایا تو چور بھاگ گئے اور فائرنگ کر دی جس میں ایک چور مارا گیا۔

مردہ چور کی شناخت نہیں ہوئی: بھبھوا کے ایس ڈی پی او امیش کمار نے کہا کہ چوری کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کل رات موقع پر پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔

مزید پڑھیں: چاکلیٹ کی لالچ دے کر سات سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی، ملزم فرار، پولیس ٹیمیں تلاش میں مصروف

"امیش کمار، ایس ڈی پی او، بھبوا نے کہا کہ چوری کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ چوروں کی فائرنگ سے ایک چور کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ ہلاک ہونے والے چور کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔

کیمور: بہار کے کیمور میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے جس میں چوری کرنے آئے ایک چور کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ واقعہ ضلع کے بھگوان پور تھانہ علاقہ کے رادھا کھڈ گاؤں کا ہے۔ وکیل آدتیہ سنگھ کے گھر میں سات مسلح چور چوری کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ پھر گھر کا سربراہ آتا ہے اور چور گھبراہٹ میں آگ لگا دیتے ہیں۔

جب گھر کا مالک پہنچا تو چور گھبرا گئے: جب پڑوسیوں کو چوری کے دوران کوئی اشارہ ملا تو انہوں نے وکیل آدتیہ سنگھ کے بھائی لوہا سنگھ کو اطلاع دی۔ لوہا سنگھ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ تین چور گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور باقی اندر چوری کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے الارم بجایا، چوروں نے فائرنگ شروع کردی۔ اس دوران ایک چور کو گولی لگی جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ باقی چور سامان لے کر بھاگ گئے۔

پہلے بھی تین بار ہو چکی ہے چوریاں: وکیل آدتیہ سنگھ نے کہا کہ ان کے اور ان کے بھائی کے گھر میں پہلے بھی تین بار چوری ہو چکی ہے، لیکن پولیس نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بار پھر چوروں نے گھر کو نشانہ بنایا لیکن بھائی کی ذہانت سے ایک چور پکڑا گیا تاہم چوروں کی فائرنگ سے اس کا اپنا ساتھی چل بسا۔

"میرے گھر میں تین بار چوری ہوئی لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو گرفتار کیا، گزشتہ رات چوری کی اطلاع ملنے پر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چور میرے بھائی کے گھر کو لوٹ رہے ہیں، دروازے پر تین چور بیٹھے تھے، جب ہم نے الارم بجایا تو چور بھاگ گئے اور فائرنگ کر دی جس میں ایک چور مارا گیا۔

مردہ چور کی شناخت نہیں ہوئی: بھبھوا کے ایس ڈی پی او امیش کمار نے کہا کہ چوری کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کل رات موقع پر پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔

مزید پڑھیں: چاکلیٹ کی لالچ دے کر سات سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی، ملزم فرار، پولیس ٹیمیں تلاش میں مصروف

"امیش کمار، ایس ڈی پی او، بھبوا نے کہا کہ چوری کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ چوروں کی فائرنگ سے ایک چور کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ ہلاک ہونے والے چور کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR NEWSKAIMUR THIEFTHIEF SHOT DEAD DURING ROBBERYLAWYER HOUSE IN KAIMURKAIMUR THIEF SHOT DEAD

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.