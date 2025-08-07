گھر میں ڈکیتی ہو رہی تھی مالک پہنچا، چوروں نے ساتھی کو گولی مار دی

کیمور: بہار کے کیمور میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے جس میں چوری کرنے آئے ایک چور کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ واقعہ ضلع کے بھگوان پور تھانہ علاقہ کے رادھا کھڈ گاؤں کا ہے۔ وکیل آدتیہ سنگھ کے گھر میں سات مسلح چور چوری کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ پھر گھر کا سربراہ آتا ہے اور چور گھبراہٹ میں آگ لگا دیتے ہیں۔
جب گھر کا مالک پہنچا تو چور گھبرا گئے: جب پڑوسیوں کو چوری کے دوران کوئی اشارہ ملا تو انہوں نے وکیل آدتیہ سنگھ کے بھائی لوہا سنگھ کو اطلاع دی۔ لوہا سنگھ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ تین چور گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور باقی اندر چوری کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے الارم بجایا، چوروں نے فائرنگ شروع کردی۔ اس دوران ایک چور کو گولی لگی جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ باقی چور سامان لے کر بھاگ گئے۔
پہلے بھی تین بار ہو چکی ہے چوریاں: وکیل آدتیہ سنگھ نے کہا کہ ان کے اور ان کے بھائی کے گھر میں پہلے بھی تین بار چوری ہو چکی ہے، لیکن پولیس نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بار پھر چوروں نے گھر کو نشانہ بنایا لیکن بھائی کی ذہانت سے ایک چور پکڑا گیا تاہم چوروں کی فائرنگ سے اس کا اپنا ساتھی چل بسا۔
"میرے گھر میں تین بار چوری ہوئی لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو گرفتار کیا، گزشتہ رات چوری کی اطلاع ملنے پر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چور میرے بھائی کے گھر کو لوٹ رہے ہیں، دروازے پر تین چور بیٹھے تھے، جب ہم نے الارم بجایا تو چور بھاگ گئے اور فائرنگ کر دی جس میں ایک چور مارا گیا۔
مردہ چور کی شناخت نہیں ہوئی: بھبھوا کے ایس ڈی پی او امیش کمار نے کہا کہ چوری کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کل رات موقع پر پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔
"امیش کمار، ایس ڈی پی او، بھبوا نے کہا کہ چوری کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ چوروں کی فائرنگ سے ایک چور کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ ہلاک ہونے والے چور کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔