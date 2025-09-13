ETV Bharat / state

شاہجہاں پور میں قابلِ اعتراض مذہبی پوسٹ پر ہنگامہ، تھانے کا محاصرہ اور پتھراؤ

پولیس نے معاملہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا، پوچھ گچھ جاری ہے۔

there was uproar due to objectionable post on Prophet muhammad on social media in Shahjahanpur uttar Pradesh Urdu News
شاہجہاں پور میں ہنگامہ (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 13, 2025 at 9:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

شاہجہاں پور، اترپردیش: شاہجہاں پور میں ایک مذہبی پوسٹ کرنے پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر ایک مخصوص مذہبی طبقہ کے لوگوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا۔ اس دوران پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور ہجوم کو منتشر کردیا۔ بعد ازاں پولیس نے ملزم نوجوان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔

واقعہ صدر بازار تھانہ علاقہ کا ہے۔ خبر کے مطابق، ایک نوجوان نے سوشل میڈیا پر ایک مخصوص مذہبی طبقہ کے مقدس پیغمبرﷺ کے حوالے سے قابل اعتراض پوسٹ کی تھی۔ اس کے بعد برادری میں غصہ پھوٹ پڑا اور لوگوں نے صدر تھانے کا گھیراؤ کیا۔ ساتھ ہی مبینہ طور پر پتھراؤ کیا۔ پولیس کو بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ جس کے بعد حالات قابو میں آئے۔

افواہوں پر توجہ نہ دیں، افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی: پولیس

موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ خود ڈی ایم اور ایس پی کو سڑکوں پر آنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے معاملہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ پولیس ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اس دوران ضلع مجسٹریٹ دھرمیندر پرتاپ سنگھ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں، افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت ضلع میں حالات معمول پر ہیں۔ پولیس فورس شہر میں پیدل مارچ کر رہی ہے۔

انتظامیہ مذہبی معاملات میں حساس

شاہجہاں پور میں مذہبی پوسٹ پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے خلاف جس طرح کا ایکشن پولیس نے لیا ہے۔ اس پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیس انتظامیہ ریاست میں مذہبی معاملات سے متعلق تنازعات پر فوری کارروائی کرتی ہے اور فسادات کے تئیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔ کسی بھی فریق کو قانون سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں یہاں فرقہ وارانہ کشیدگی کے معاملات میں کمی آئی ہے کیونکہ خبر ملتے ہی متعلقہ علاقہ پولیس چھاؤنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

حساس معاملات میں فوری کارروائی کی ضرورت

واضح رہے کہ حکومت نے ہدایت دی ہے کہ ریاست کو کسی بھی حالت میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا شکار بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے افسران بھی چوکس رہیں اور ایسے معاملات میں فوری کارروائی کی جائے۔

کارروائی کے بعد صورتحال بہتر اور پرامن

مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہجہاں پور اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ایک شخص نے اسے داغدار کرنے کی کوشش کی۔ تاہم پولیس کی جانب سے ملزمین کے خلاف کارروائی کے بعد اب صورتحال بہتر اور پرامن ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

Tension over Bbjectionable Post in Gonda گونڈہ میں قابل اعتراض پوسٹ سے کشیدگی، کلیدی ملزم سمیت 25گرفتار

FIR Against Social Media Post in Rajouri: سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ شیئر کرنے پر کیس درج

Gyanvapi Mosque Case: شیولنگ پر قابلِ اعتراض پوسٹ کرنے کے الزام میں پروفیسر رتن لال گرفتار

'Objectionable' post:قابلِ اعتراض پوسٹ کو لے کر مسلم طبقہ میں برہمی، شکایت درج

بی جے پی لیڈر کار میں خاتون کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑا گیا

فیس بک کا قابل اعتراض پوسٹ کو لیبل کرنے کا فیصلہ

For All Latest Updates

TAGGED:

SOCIAL MEDIA OBJECTIONABLE POSTPROPHET MOHAMMED SAHABSHAHJAHANPUR SOCIAL MEDIA HINDIOBJECTIONABLE POST ON SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.