شاہجہاں پور میں قابلِ اعتراض مذہبی پوسٹ پر ہنگامہ، تھانے کا محاصرہ اور پتھراؤ
پولیس نے معاملہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا، پوچھ گچھ جاری ہے۔
Published : September 13, 2025 at 9:51 AM IST
شاہجہاں پور، اترپردیش: شاہجہاں پور میں ایک مذہبی پوسٹ کرنے پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر ایک مخصوص مذہبی طبقہ کے لوگوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا۔ اس دوران پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور ہجوم کو منتشر کردیا۔ بعد ازاں پولیس نے ملزم نوجوان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
واقعہ صدر بازار تھانہ علاقہ کا ہے۔ خبر کے مطابق، ایک نوجوان نے سوشل میڈیا پر ایک مخصوص مذہبی طبقہ کے مقدس پیغمبرﷺ کے حوالے سے قابل اعتراض پوسٹ کی تھی۔ اس کے بعد برادری میں غصہ پھوٹ پڑا اور لوگوں نے صدر تھانے کا گھیراؤ کیا۔ ساتھ ہی مبینہ طور پر پتھراؤ کیا۔ پولیس کو بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ جس کے بعد حالات قابو میں آئے۔
افواہوں پر توجہ نہ دیں، افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی: پولیس
موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ خود ڈی ایم اور ایس پی کو سڑکوں پر آنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے معاملہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ پولیس ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اس دوران ضلع مجسٹریٹ دھرمیندر پرتاپ سنگھ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں، افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت ضلع میں حالات معمول پر ہیں۔ پولیس فورس شہر میں پیدل مارچ کر رہی ہے۔
انتظامیہ مذہبی معاملات میں حساس
شاہجہاں پور میں مذہبی پوسٹ پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے خلاف جس طرح کا ایکشن پولیس نے لیا ہے۔ اس پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیس انتظامیہ ریاست میں مذہبی معاملات سے متعلق تنازعات پر فوری کارروائی کرتی ہے اور فسادات کے تئیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔ کسی بھی فریق کو قانون سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں یہاں فرقہ وارانہ کشیدگی کے معاملات میں کمی آئی ہے کیونکہ خبر ملتے ہی متعلقہ علاقہ پولیس چھاؤنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
حساس معاملات میں فوری کارروائی کی ضرورت
واضح رہے کہ حکومت نے ہدایت دی ہے کہ ریاست کو کسی بھی حالت میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا شکار بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے افسران بھی چوکس رہیں اور ایسے معاملات میں فوری کارروائی کی جائے۔
کارروائی کے بعد صورتحال بہتر اور پرامن
مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہجہاں پور اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ایک شخص نے اسے داغدار کرنے کی کوشش کی۔ تاہم پولیس کی جانب سے ملزمین کے خلاف کارروائی کے بعد اب صورتحال بہتر اور پرامن ہے۔