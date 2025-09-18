'کیجریوال کو مکان الاٹ کرنے کے فیصلے میں کوئی من مرضی نہیں چلے گی' دہلی ہائی کورٹ نے ایسا کیوں کہا؟
جسٹس سچن دتہ کی بنچ نے مرکزی ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے اسٹیٹ ڈائریکٹر کو طلب کر لیا ہے۔
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ سابق وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر کے طور پر اروند کیجریوال کو دہلی میں رہائش گاہ فراہم کرنے کا فیصلہ انتظامیہ کی من مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ جسٹس سچن دتہ کی بنچ نے مرکزی ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے اسٹیٹ ڈائریکٹر کو طلب کیا۔ عدالت نے اسٹیٹ ڈائریکٹر کو 25 ستمبر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ کیس کی اگلی سماعت 25 ستمبر کو ہوگی۔
عدالت کا مرکزی حکومت سے سخت سوال جواب
دراصل جمعرات کو سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت سے پوچھا، "اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پروسس پہلے کیسے ہوتا تھا؟ ترجیح کی بنیاد کیا ہے؟ کیا الاٹمنٹ کے لیے کوئی نمبر ہے؟" عدالت نے کہا کہ مکانات کی تقسیم میں شفافیت اپنائی جانی چاہے۔
سماعت کے دوران مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے 35، لودھی اسٹیٹ کا ٹائپ 8 بنگلہ کیجریوال کی رہائش گاہ کے لیے مختص کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ تاہم 24 جولائی کو یہ بنگلہ وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری کو الاٹ کر دیا گیا۔
مرکزی حکومت کی سرزنش
16 ستمبر کو عدالت نے رہائش گاہ کے مطالبے پر فیصلہ کرنے میں تاخیر کرنے پر مرکزی حکومت کی سرزنش کی۔ عدالت نے کہا کہ لگتا ہے کہ حکومت یہ طے نہیں کر پا رہی ہے کہ کسے مکان دیا جائے اور کسے نہیں۔ یہ عرضی عام آدمی پارٹی نے دائر کی ہے۔
سماعت کے دوران سینئر وکیل راہل مہرا نے عآپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے لیے مکانات مختص کرنے کے لیے جاری کردہ رہنما خطوط کے تحت، اگر کسی تسلیم شدہ سیاسی جماعت کے سربراہ کو مکان نہیں ملا ہے یا اسے کسی دوسرے پروویژن کے تحت رہائش فراہم نہیں کی گئی ہے، تو دہلی میں ایک سرکاری رہائش گاہ کے الاٹمنٹ کا التزام کیا گیا ہے۔
عرضی میں کہا گیا ہے کہ عام آدمی پارٹی ایک تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے۔ اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر ہیں۔ اس تناظر میں کیجریوال دہلی میں سرکاری رہائش کے لیے اہلیت کے تمام معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ عرضی میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کیجریوال کو مرکزی دہلی میں رہائش فراہم کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ کیجریوال نے چار اکتوبر سنہ 2024 کو دہلی کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد الاٹ شدہ سرکاری رہائش گاہ خالی کر دی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے 20 ستمبر سنہ 2024 کو انتظامیہ کو ایک خط لکھا، جس میں کیجریوال کو دہلی میں سرکاری رہائش فراہم کرنے کی درخواست کی گئی۔ اس کے بعد بھی کئی خطوط بھیجے گئے لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ نے عام آدمی پارٹی کو دفتر الاٹ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے عدالت اس سلسلے میں بھی حکم جاری کرے۔
