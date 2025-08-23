آگرہ: نام روقیہ، عمر 36 برس۔ 12 سرجری اور 23 سال بے پناہ درد، جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اب ہائی کورٹ سے انصاف ملنے کی امید کے ساتھ معاوضے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آگرہ کی تیزاب حملے کی شکار رقیہ کی کہانی ہے۔ ان کی کہانی سن کر لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ آئیے جانتے ہیں رقیہ کی کہانی ان کے اپنے الفاظ میں...
دردناک کہانی آگرہ کے اعتماالدولہ علاقے کے پیلکھر کی رہنے والی 36 سالہ رقیہ کی ہے۔ رقیہ نے بتایا کہ میری بہن عشرت جہاں کی سسرال علی گڑھ کے ترکمان گیٹ تھانے کے مسانی کا نگلہ میں ہیں۔ یہ 2002 تھا، میں اپنی بہن کے پاس گئی۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ بہن کا 24 سالہ دیور عارف مجھے ہراساں کرتا تھا۔ جب میں نے اپنی بہن کو عارف کی حرکتوں کے بارے میں بتایا تو اس نے اسے اپنی عادات کو بہتر بنانے کو کہا۔
اس پر عارف نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ میں نابالغ تھی اس لیے میں نے اس کی شادی کی تجویز سے انکار کر دیا۔ عارف مجھ سے دس سال بڑا تھا۔ وہ رکشہ چلاتا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ میری نہ بنی تو میں اسے کسی اور کی نہیں بننے دوں گا۔ جس کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں عارف کو دیکھ کر چھپ جاتی تھی۔ کیونکہ عارف گھر میں جہاں بھی اس کے سامنے آتا وہ بد سلوکی کرتا تھا۔
تیزاب سے چہرہ جھلس گیا لیکن جان بچ گئی: رقیہ نے کہا کہ 7 ستمبر 2002 کی رات میری زندگی کی سب سے بدقسمت رات تھی۔ وہ ٹوائلٹ جانے کے لیے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی عارف نے آکر مجھ پر تیزاب پھینک دیا اور بھاگ گیا۔ اس سے میری چیخ نکل گئی۔ تیزاب سے میرا چہرہ جھلس گیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ تیزاب سے میرا چہرہ بری طرح جھلس گیا۔ لیکن، میری جان بچ گئی۔
میں نے تجربہ کیا کہ وہ تیزاب کتنا خطرناک اور تکلیف دہ ہے جس کے بارے میں میں نے صرف ایک بار سنی تھی۔ مجھے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ میری کئی سرجری ہوئی جس کی وجہ سے میرا چہرہ ایسا ہو گیا ہے۔ واقعے کے بعد میرے بھائی نے پولیس سے شکایت کی۔ لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ آگرہ بھیج دیا گیا۔ جس کے بعد میں اور میرا بھائی آگرہ آگئے۔ اپنی بہن کے خاندان کو بچانے کے لیے میں نے دوبارہ کوئی شکایت درج نہیں کرائی۔
بہن کے گھر والوں کو بچانے کے لیے چپ رہی: رقیہ کا کہنا ہے کہ عارف واقعے کے بعد دہلی فرار ہوگیا تھا۔ میں بھی ہسپتال سے گھر آگئی۔ کیونکہ اس وقت گھر والے بھی بڑی بہن کے خاندان کے برباد ہونے کی فکر میں تھے۔ جس کی وجہ سے ہم سب خاموش رہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔
علاج کی وجہ سے میرے بھائی اور بہن کو پڑھائی چھوڑنی پڑی: رقیہ کہتی ہیں کہ سرجری کے بعد بھی میرا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ بچے اور بزرگ بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔ میرے علاج کی وجہ سے میرے چھوٹے بھائی اور بہن کو پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ میرے برے چہرے کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
شوہر نے مجھے دھوکہ دے کر گھر سے نکال دیا: 2010 میں میری شادی گڈو عرف زاہد ساکن مامود نگر سے طے پائی۔ شادی ہوئی اور 2012 میں میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ زاہد جو کچھ کماتا تھا وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ وہ جوا کھیلتا تھا۔ وہ شراب پیتا تھا۔ جس کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ قرض تھا۔
اس نے میری شادی کے زیورات گروی رکھ دیے۔ جب میں نے احتجاج کیا تو اس نے مجھے ہراساں کیا۔ اس نے مجھے اپنے والدین کے گھر سے پیسے لانے کو کہا۔ پھر 2016 میں زاہد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تب سے میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اب میرا بیٹا محمد عمر 13 سال کا ہے۔
شیروز ہنگ آؤٹ کیفے میں 2016 سے کام کر رہی ہوں: رقیہ نے کہا کہ جب اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ اپنے ماموں کے گھر آئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے گھروں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ایک خاندان میں کام مل گیا۔ میں نے ایک ہفتہ کام کیا۔
لیکن پھر اس گھر کی خاتون نے کہا کہ تم یہ پیسے لے لو اور کل سے کام پر نہ آنا۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے بچے تمہارا چہرہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت رونا آیا۔ اس کے بعد 2016 میں مجھے شیروز ہنگ آؤٹ کیفے کے بارے میں معلوم ہوا۔ تب سے میں وہاں کام کر رہی ہوں۔
کیفے سے بدلی راہ: روقیہ نے بتایا کہ اے ڈی جی راجیو کرشنا 6 دسمبر 2022 کو شیروس ہینگ آؤٹ کیفے میں آئے تھے۔ جو اب یوپی پولیس کے ڈی جی پی ہیں۔ اس کے بعد اے ڈی جی راجیو کرشنا نے کیفے کے تمام تیزاب زدہ افراد سے بات کی۔ ان کی کہانی سنی۔ مجھ سے بات بھی کی۔ انہوں نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو؟ جس پر میں نے ملزمان کو سزا دلانے کی بات کی۔ اس پر اے ڈی جی راجیو کرشنا نے مدد کا یقین دلایا۔ جس پر آگرہ کے اس وقت کے پولیس کمشنر ڈاکٹر پریتندر سنگھ کے حکم پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
ملزم عارف کو جیل بھیج دیا گیا: رقیہ نے بتایا کہ تیزاب حملے کے بعد عارف وہاں سے دہلی فرار ہوگیا۔ وہاں اس نے بہار کی ایک عورت سے شادی کی۔ اس کے دو بچے ہیں۔ ملزمان کپڑے فروخت کرتے تھے۔ تھانہ اعتماد الدولہ نے ملزم عارف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ آگرہ سے علی گڑھ پولیس کو منتقل کر دیا گیا۔ جس کی وجہ سے ملزمان جیل چلے گئے۔ اس کی ضمانت بھی نہیں ہوئی ہے۔
میں پڑھ نہیں سکی، لیکن اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہوں: رقیہ نے بتایا کہ میرا بیٹا اب 13 سال کا ہے، جو پڑھ رہا ہے۔ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں۔ خاندان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ جس کی وجہ سے میں پڑھائی نہ کر سکی۔ لیکن، میں اپنے بیٹے کو تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ پڑھے اور ایک اچھا انسان بنے۔
رقیہ ملزم پر تیزاب سے حملہ کرنا چاہتی تھی: رقیہ نے کہا کہ تیزاب حملے کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں سمجھتی تھی کہ ٹھیک ہو کر ملزم کو خود سزا دوں گی۔ میں اس پر تیزاب پھینک دوں گی۔ اس پر میرے بھائی نے مجھے سمجھایا۔ کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر اپنی جنگ لڑو۔ تب سے مجھے اس کو سزا دلانےکا خیال آیا۔ لیکن، کوئی راستہ یا مدد نظر نہیں آرہی تھی۔
اے ڈی جی راجیو کرشنا نے جب میرا درد سنا تو مقدمہ درج کیا گیا۔ جب ملزم عارف جیل گیا تو مجھے جو سکون ملا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیس کی وجہ سے مجھے آگرہ، علی گڑھ اور پریاگ راج جانا پڑا۔ اب علی گڑھ ضلع انتظامیہ نے مالی مدد کے لیے ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے۔
نریش پارس نے کہا کہ رقیہ کے بعد اسی طرح کے دیگر معاملات سامنے آئے ہیں۔ کئی کیسز میں تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی۔ کئی معاملات میں مقدمہ درج کیا گیا لیکن، کوئی ٹھوس پیروی نہیں ہوئی۔ جس کی وجہ سے متاثرہ کو مالی مدد نہیں مل سکی۔ ملنے والی رقم بہت کم تھی۔ ایسے کئی کیسز سامنے آچکے ہیں۔ ہم ان کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کی جنگ لڑیں گے۔