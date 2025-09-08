شمشان گھاٹ سے کھل گیا راز! جانئے محبت کا انجام کتنا دردناک تھا
لڑکی کے اہل خانہ آخری رسومات کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے تھے لیکن اسی وقت پولیس کی انٹری ہو گئی۔
Published : September 8, 2025 at 9:15 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 9:21 PM IST
ہزاری باغ: بہار کے ضلع ہزاری باغ کے بڑکاگاؤں میں، ایک جوڑے نے ایک ساتھ مرنے کی شرط پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔بڑکاگاؤں تھانہ علاقہ کے پنڈول گاؤں میں تقریباً 10 سال بعد پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے۔
اتوار کو یہ معاملہ اس وقت زیر بحث آیا جب گرل فرینڈ کے اہل خانہ آخری رسومات کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے تھے۔ اسی دوران بڑکاگاؤں پولیس وہاں پہنچی اور لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر ہزاری باغ روانہ کردیا۔ تاہم دونوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہیں۔ یہ معاملہ بڑکاگاؤں تھانہ علاقہ کے چنداول-پنڈول گاؤں کا ہے۔
پنڈول گاؤں کے رہنے والے نریندر پانڈے کے 26 سالہ بیٹے منٹو پانڈے اور چندول گاؤں کے رہنے والے اشوک راجوار کی 22 سالہ بیٹی سلیکھا کماری کا ہفتہ کی رات اپنی جان دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دونوں کے گھر والے انہیں رات کے وقت مختلف اوقات میں علاج کے لیے برکاگاؤں کمیونٹی ہیلتھ سنٹر لے گئے۔ تشویشناک حالت کے پیش نظر دونوں کو ہزاری باغ ریفر کر دیا گیا۔
سلیکا کو ہزاری باغ سے رانچی ریفر کیا گیا۔ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ اہل خانہ لاش کو ان کے آبائی گاؤں چندول لائے اور اتوار کو آخری رسومات کے لیے شمشان گھاٹ لے گئے۔ اس دوران آخری رسومات سے عین قبل بڑکاگاؤں پولیس نے پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہزاری باغ بھیج دیا۔
دوسری طرف، منٹو پانڈے کو ہزاری باغ سے ریفر کرنے کی تیاریاں جاری تھیں جب ان کی موت ہو گئی۔ منٹو پانڈے کی لاش بھی ہزاری باغ صدر اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی۔
اہل خانہ کے مطابق لڑکی نے اپنے گھر والوں کو پیٹ میں درد ہونے کے بارے میں بتایا۔ اسے علاج کے لیے بڑکاگاؤں لے جانے کے بعد سارا معاملہ سامنے آیا۔ جب منٹو پانڈے کو آدھی رات کو الٹیاں آنا شروع ہوئیں تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس واقعہ سے دونوں کے اہل خانہ صدمے میں ہیں۔
گاؤں والوں اور آس پاس کے لوگوں کے مطابق نوجوان منٹو اپنے نئے تعمیر شدہ مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور رات کو ویڈیو کالنگ کے دوران لڑکی سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔
اس سلسلے میں برکاگاؤں تھانہ کے ایس آئی ابھیشیک کمار نے بتایا کہ یہ معاملہ محبت کا ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ شمشان گھاٹ پہنچے، لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہزاری باغ بھیج دیا۔ جبکہ لڑکے کی موت ہزاری باغ صدر اسپتال میں ہوئی، پوسٹ مارٹم وہیں کیا گیا۔
ایسا ہی کچھ 10 سال پہلے ہوا تھا!
آپ کو بتاتے چلیں کہ 2016 میں پنڈول گاؤں میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، لڑکی ساوتری کماری اور لڑکے محمد جاوید کی لاشیں قریبی جنگل سے ملی تھیں۔ اس واقعے کے تقریباً 10 سال بعد اسی گاؤں میں عاشقوں کی خودکشی کے واقعے نے لوگوں کو چونکا دیا ہے۔