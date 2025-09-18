ماتا ویشنو دیوی کی یاترا آج صبح سے دوبارہ بحال کی گئی

ماتا ویشنو دیوی کی یاترا آج صبح سے دوبارہ بحال کی گئی
جموں میں ماں ویشنو دیوی کی یاترا کو کل جزوی طور پر بند کیا گیا تھا، آج صبح سے دوبارہ شروع کی گئی
Published : September 18, 2025 at 10:21 AM IST
جموں( اشرف گنائی):ماں ویشنو دیوی کی یاترا 22 دن بعد بدھ کی صبح دوبارہ شروع کی گئی تھی ، تاہم شام 5 بج کر 30 منٹ پر خراب موسم کے باعث ایک بار پھر یاترا کو روکنا پڑا تھا۔ شرائن بورڈ کی جانب سے جائنٹ کنٹرول روم کے ذریعے بار بار اعلان کیا گیا کہ یاترا فی الحال معطل رہے گی اور موسم بہتر ہونے پر جمعرات کی صبح دوبارہ بحال کی جائے گی۔
اس اچانک فیصلے سے یاترا رجسٹریشن کاؤنٹر کے باہر پہنچے عقیدت مندوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم ماں ویشنو دیوی بورڈ کے ایک اہلکار نے آج صبح ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل شام کو موسم خراب ہونے کی وجہ سے رجسٹریشن کاؤنٹر کو بند کیا گیا تھا۔اب آج صبح سے یاترا پھر سے شروع ہوئی انہوں نے کہا آج جمعرات کی صبح سے ہی یاتری لمبی لمبی قطاروں میں یاترا کے لئے نکلے ہیں۔
بدھ کو صبح 6 بجے دونوں ٹریکس سے یاترا کا آغاز کیا گیا تھا اور دن بھر میں تقریباً ڈھائی ہزار عقیدت مندوں نے ماں کے درشن کیے۔ اس دوران ہیلی کاپٹر سروس بند رہی، تاہم بیٹری کار معمول کے مطابق چلتی رہی۔ شام کے وقت گھنے بادل چھا گئے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید بارش کا الرٹ جاری ہونے پر شرائن بورڈ نے حفاظتی نقطۂ نظر سے یاترا معطل کر دی۔
واضح رہے کہ 26 اگست کو تریکوٹہ پہاڑی پر شدید بارش کے بعد بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈ ہوا تھا۔ جس میں 34 عقیدت مندوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد انتظامیہ نے فوراً یاترا کو بند کر دیا تھا، جو مسلسل 22 دن تک معطل رہی۔ اس دوران کٹرہ میں ہزاروں عقیدت مند پھنسے رہے۔
مزید پڑھیں: قومی شاہراہوں کی بندش سے جموں میں سیب کے تاجروں کو بھاری نقصان
شرائن بورڈ نے یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف مقررہ راستوں کا استعمال کریں، اپنے ساتھ شناختی کارڈ رکھیں اور عملے کے ساتھ تعاون کریں۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ عقیدت مندوں کی حفاظت اور شفافیت کے لیے ریڈیو فریکوئنسی آئی ڈی (RFID) کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بورڈ نے عقیدت مندوں کا صبر و تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔