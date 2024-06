ETV Bharat / state

یوپی کے عوام نے نفرت کی سیاست پر بلڈوزر چلایا - Bulldozer on politics in UP

By ETV Bharat Urdu Team Published : Jun 5, 2024, 1:28 PM IST

ہوپی میں بلدوزر کی سیاست ناکام ( Etv Bharat )

ہوپی میں بلدوزر کی سیاست ناکام (ETV Bharat) لکھنؤ: اتر پردیش میں پارلیمانی انتخابات میں کانگریس پارٹی کے شاندار مظاہرہ پر لکھنؤ میں واقع کانگریس پارٹی کے ریاستی دفتر پر کارکنان نے جشن منایا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما علیم اللہ خان نے ای ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی جو مقبولیت ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ امیٹھی اور رائے بریلی سے کانگریس پارٹی کو شاندار جیت حاصل ہوئی ہے۔ علیم اللہ خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی کی بلڈوزر اور انکاؤنٹر پالیسی سے عوام میں شدید غم و غصہ تھا جس کا جواب عوام نے اپنے ووٹ سے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی طبقہ کو جس طرح نشانہ بنایا گیا وہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن اس انتخابات میں اقلیت اور اکثریت کے لوگوں نے ملکر کانگریس پارٹی کو ووٹ کیا جس کا نتیجہ ہے کہ بی جے پی ایودھیا میں بھی ہار گئی۔ کانگریس پارٹی اقلیتی مورچہ کے ریاستی صدر شاہنواز عالم نے کہا کہ ہم راہل گاندھی کے ساتھ بھارت جوڑو یاترا میں ساتھ رہے ہیں مجھے معلوم تھا کہ جس طرح سے عوام کے مابین مودی سرکار کے خلاف غصہ تھا مایوسی تھی اور جو نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا، اس کا جواب ملک کے عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعہ دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم میں وزیراعظم کے تقریروں میں جس طرح کے الفاظ ایک خاص طبقہ کے لیے استعمال کئے گئے اس کا جواب عوام نے اپنے ووٹوں سے دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں کو گھس پیٹھیا کہا گیا، زیادہ بچے پیدا کرنے والا کہا گیا جو کہ بہت شرمناک تھا اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ خود وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے مودی نے کہی جو بہت ہی شرمناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین نے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ کی اور وہ کانگریس کو ووٹ کررہی تھیں کانگریس پارٹی نے ہر خاتون کو 8500 ہزار روپیہ ماہانہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور خواتین کو یہ بے حد پسند آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ انتخاب، آئین بچانے کا تھا، جمہوری اقدار کو بچانے کے لیے تھا اور عوام نے اس میں بھر پور مدد کی ہے۔ امیٹھی حلقہ پارلیمان سے اسمرتی ایرانی کے شکست پر ردعمل دیتے ہوئے علیم اللہ خان نے کہا کہ امیٹھی کے لوگ رو رہے تھے وہاں ترقیاتی منصوبوں کو روک دیا گیا تھا تانا شاہ کے طور پر کام کررہی تھیں سوال پوچھنے پر صحافیوں پر ایف ار درج کروا رہی تھیں یہی وجہ ہے کہ گاندھی پریوار کی خدمت کرنے والے کشوری لال نے تقریبا ڈیڑھ لاکھ ووٹوں سے ان کو شکست دیدی۔

