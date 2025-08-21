گرل فرینڈ کو قتل کیا، لاش کے 7 ٹکڑے کیے، پولیس کی 18 ٹیموں کو دیا چکما، پھر ملا ایک سراغ

جھانسی: یوپی کے جھانسی میں ایک ہفتہ قبل کئی ٹکڑوں میں کٹی ہوئی ملی خاتون کی لاش کا معمہ پولیس نے حل کرلیا ہے۔ اس بہیمانہ قتل کیس میں پولیس نے سابقہ شوہر کو بھتیجے سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور ملزم فرار ہے، اور پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ خاتون اپنے عاشق پر شادی کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی۔ جس پر شوہر نے اپنے بھتیجے اور دوست کے ساتھ مل کر پہلے خاتون کا گلا دبا کر قتل کیا اور پھر اس کے 7 ٹکڑے کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ جھانسی کے ڈی آئی جی کیشو پرساد نے قتل کے معمے کو حل کرنے پر پوری ٹیم کو 50 ہزار روپے کا انعام دیا ہے۔
آپ کو بتا دیں کہ 13 اگست کو ضلع کے ٹوڈی فتح پور تھانہ علاقے کے گاؤں کشور پورہ کے قریب ایک کھیت میں کنویں سے ٹکڑوں میں کٹی ایک خاتون کی لاش دو بوریوں میں ملی تھی۔ پولیس کو بوریوں میں بند خاتون کے جسم کے اعضاء ملے لیکن سر نہیں ملا۔ واقعے کا پردہ فاش کرنے اور خاتون کی شناخت کے لیے 18 ٹیمیں تشکیل دی گئیں جو گردونواح اور دیہی علاقوں میں شناخت میں مصروف تھیں۔
پولیس کو وہ بوری ملی جس میں خاتون کی کٹی ہوئی لاش کے ٹکڑے بھرے گئے تھے اور اس سے بندھی اینٹوں کا لیب میں ٹیسٹ کیا گیا۔ جب گاؤں والوں سے مٹی کی رپورٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو گاؤں کے کسانوں نے ٹوڈی فتح پور کے کشور پورہ گاؤں میں ایسی مٹی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون کی شناخت کے لیے بنائی گئی ٹیم نے علاقے کی ہر آنگن واڑی، راشن کارڈ، نریگا اور دیگر خواتین کے گروپوں کو معلومات بھیجی اور کال بھی کی گئی۔ خاتون کی لاش سے متعلق معلومات والے ہزاروں پوسٹر پورے علاقے میں تقسیم کر کے چسپاں کر دیے گئے۔
خاتون کا پوسٹر دیکھ کر ایک نوجوان نے خاتون کے بھائی کو اطلاع دی۔ اس نے بہن کو فون کیا تو ایک نوجوان نے کہا کہ تمہاری بہن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جس کے بعد نوجوان نے فوری طور پر تھانہ ٹوڈی فتح پور پولیس سے رابطہ کیا۔ جب بھائی نے مسخ شدہ لاش دیکھی تو اس نے اس کی شناخت اپنی 35 سالہ بہن رچنا یادو کے طور پر کی، جو میل پورہ تھانہ چندرا، ضلع ٹیکم گڑھ، مدھیہ پردیش کے رہائشی ہیں۔
ایس ایس پی کے مطابق خاتون کے بھائی نے بتایا کہ اس کی بہن رچنا کی دو شادیاں ہوچکی ہیں۔ وہ اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد اس کی بہن ٹوڈی فتح پور گاؤں کے سرپنچ یعنی اپنے سابقہ شوہر سنجے پٹیل سے قریب ہو گئی تھی اور دونوں کا گزشتہ دو سال سے ایک دوسرے کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ جب پولیس نے سابق سربراہ سنجے پٹیل کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا تو اسے بدھ کو پولیس نے پکڑ لیا۔ اس نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
بی بی جیٹس مورتی نے بتایا کہ گرفتار ملزم سنجے پٹیل نے پوچھ تاچھ کے دوران بتایا کہ اس کا رچنا یادو کے ساتھ گزشتہ دو سال سے معاشقہ چل رہا تھا۔ اس دوران اس نے اس سے وقتاً فوقتاً کافی رقم لی تھی۔ لیکن رچنا کافی دنوں سے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے اپنے بھتیجے سندیپ پریل کی مدد سے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے دوست سنجے اہیروار کو رقم کا لالچ دے کر اس منصوبہ میں شامل کیا۔
13 اگست کو اس نے اپنی گرل فرینڈ رچنا کو بات کرنے کے بہانے بلایا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ جس کے بعد اپنی شناخت چھپانے اور خود کو بچانے کے لیے اس کا سر، دھڑ، ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ کر دو بوریوں میں بھرنے کے بعد ان کے ساتھ اینٹیں باندھ کر کنویں میں پھینک کر اس کا سر گاڑی میں ڈال کر دور دور ایک پل کے نیچے پھینک دیا۔
